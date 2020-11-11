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: ve sevgilisi koronavirüse yakalandı! İşte Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinden ilk açıklama!

Bir süredir yaşadıkları aşk ile magazin gündeminde yer alan ve çiftinden haberi geldi. Çiftin koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Zaman zaman sosyal medya hesaplarından aşk dolu paylaşımlar yapan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy corona virüse yakalandıktan sonra sosyal medyadan konu ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu ve herkesin dikkat etmesi gerektiğini söyledi. İşte Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy hakkında son gelişmeler…

Giriş Tarihi: 11.11.2020 11:48 Son Güncelleme: 11.11.2020 11:52 ABONE OL
SON DAKİKA: Berk Oktay ve sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalandı! İşte Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinden ilk açıklama!

Geçtiğimiz Şubat ayında avukat Merve Şarapçıoğlu ile olaylı şekilde boşanan , ile yeni bir aşka yelken açmış ve magazin gündeminde sık sık yer almıştı. Edinilen bilgisine göre; Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy corona virüse yakalandı ve testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Peki; Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un sağlık durumu nasıl, son durum nedir?

ÜNLÜ ÇİFT CORONA VİRÜSE YAKALANDI, TEST SONUÇLARI POZİTİF!

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinin corona pozitif olduğu son dakika bilgisi olarak magazin gündemine düştü. Ünlü çift konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Peki; Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un sağlık durumu nasıl?

SON DAKİKA: Berk Oktay ve sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalandı! İşte Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinden ilk açıklama!

Bir süredir aşk yaşayan oyuncu çift ve 'un koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

SON DAKİKA: Berk Oktay ve sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalandı! İşte Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinden ilk açıklama!

Geçtiğimiz şubat ayında avukat Merve Şarapçıoğlu ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan oyuncu , aradığı aşkı birkaç ay önce meslektaşı 'da bulmuştu.

SON DAKİKA: Berk Oktay ve sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalandı! İşte Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinden ilk açıklama!

Sosyal medya hesaplarından yaptıkları aşk dolu paylaşımlarla gündem olan oyuncu ve sevgilisi 'un koronavirüs testi pozitif çıktı.

SON DAKİKA: Berk Oktay ve sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalandı! İşte Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinden ilk açıklama!

'HERKES ÇOK DİKKAT ETSİN'

tv100'ün haberine göre; Sevgilisi ile evde tedavi olan Oktay, "Hastalığı çok şükür hafif atlattık. Karantinamız iki güne bitiyor. Herkes çok dikkat etsin, virüs yaygınlaşıyor" dedi.

SON DAKİKA: Berk Oktay ve sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalandı! İşte Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinden ilk açıklama!

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda 38 yaşına basan 'ın doğum gününü, güzel oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla kutlamıştı.

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SON DAKİKA: Berk Oktay ve sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalandı! İşte Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinden ilk açıklama!
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