SON DAKİKA: Berk Oktay ve sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalandı! İşte Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinden ilk açıklama!

Geçtiğimiz Şubat ayında avukat Merve Şarapçıoğlu ile olaylı şekilde boşanan Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy ile yeni bir aşka yelken açmış ve magazin gündeminde sık sık yer almıştı. Edinilen son dakika bilgisine göre; Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy corona virüse yakalandı ve testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Peki; Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un sağlık durumu nasıl, son durum nedir?
Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinin corona pozitif olduğu son dakika bilgisi olarak magazin gündemine düştü. Ünlü çift konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Peki; Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un sağlık durumu nasıl?
Bir süredir aşk yaşayan oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un koronavirüse yakalandığı öğrenildi.
Geçtiğimiz şubat ayında avukat Merve Şarapçıoğlu ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan oyuncu Berk Oktay, aradığı aşkı birkaç ay önce meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy'da bulmuştu.
Sosyal medya hesaplarından yaptıkları aşk dolu paylaşımlarla gündem olan oyuncu Berk Oktay ve sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'un koronavirüs testi pozitif çıktı.
'HERKES ÇOK DİKKAT ETSİN'
tv100'ün haberine göre; Sevgilisi ile evde tedavi olan Oktay, "Hastalığı çok şükür hafif atlattık. Karantinamız iki güne bitiyor. Herkes çok dikkat etsin, virüs yaygınlaşıyor" dedi.
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda 38 yaşına basan Berk Oktay'ın doğum gününü, güzel oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla kutlamıştı.