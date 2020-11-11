SON DAKİKA: Berk Oktay ve sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalandı! İşte Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinden ilk açıklama!

Geçtiğimiz Şubat ayında avukat Merve Şarapçıoğlu ile olaylı şekilde boşanan Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy ile yeni bir aşka yelken açmış ve magazin gündeminde sık sık yer almıştı. Edinilen son dakika bilgisine göre; Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy corona virüse yakalandı ve testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Peki; Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un sağlık durumu nasıl, son durum nedir?

ÜNLÜ ÇİFT CORONA VİRÜSE YAKALANDI, TEST SONUÇLARI POZİTİF!

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinin corona pozitif olduğu son dakika bilgisi olarak magazin gündemine düştü. Ünlü çift konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Peki; Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un sağlık durumu nasıl?