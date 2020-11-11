Sosyete bunu konuşuyor! Sosyetenin ünlü isimleri Etel Baler ile Rober Baler’in 23 yıllık evliliğini bitiren gizemli sevgili…

Sosyetenin ünlü isimleri Etel-Rober Baler çiftinin 23 yıllık evliliğini bitiren gizemli sevgiliyi ilk kez bu köşede görmüştünüz. Aşıkların birlikte oturdukları rezidansa girerken çekilmiş fotoğraflarını yayınlamıştım.
Fotoğraf biraz flu olsa da, Rober Bey'in şirketinde muhasebeci olan sevgilisinin, hemcinslerinin her zaman örnek aldığı Etel Hanım'dan ne fazlası olduğunu merak edenlerin merakını bir nebze de olsa gidermiştim!
Bu kez arkadaşım Ersin Al, aşıkları Bebek'te el ele gezerken görüntüledi. Doğrusu net fotoğrafları görünce çok şaşırdım! Çünkü muhasebeci sevgili Rober Bey'den yaşlı görünüyordu! Araştırınca, Rober Bey'in sevgilisinin, kendisinden 2 yaş büyük olduğunu öğrendim. Sosyetede erkeklerin, genelde eşlerini genç kadınlarla aldattıklarına şahit olduğum için, Rober Bey'in kendinden 8 yaş küçük olan Etel Hanım'ı, kendinden bile yaşlı olan bir kadınla aldatması ilginç geldi bana!!!