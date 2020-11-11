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bunu konuşuyor! Sosyetenin ünlü isimleri ile ’in 23 yıllık evliliğini bitiren gizemli

Sosyetenin ünlü isimleri ile çiftinin 23 yıllık evliliği sonucu bitmişti. Rober’in gizemli sevgilisini Günaydın’dan okumuştunuz. Rober Baler’in muhasebeci sevgilisinin Etel Rober’den büyük olması herkesi şaşırttı. Rober Baler ile sevgilisini Bebek’te görenler adeta şoke oldu. Çünkü muhasebeci Rober Bey'den yaşlı görünüyordu… GÜNAYDIN köşe yazarı Bülent Cankurt bugünkü yazısında Rober Baler’i kaleme aldı. İşte o yazı…

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 11.11.2020 08:58 Son Güncelleme: 11.11.2020 09:01 ABONE OL
Sosyete bunu konuşuyor! Sosyetenin ünlü isimleri Etel Baler ile Rober Baler’in 23 yıllık evliliğini bitiren gizemli sevgili…

Sosyetenin ünlü isimleri Etel- çiftinin 23 yıllık evliliğini bitiren gizemli sevgiliyi ilk kez bu köşede görmüştünüz. Aşıkların birlikte oturdukları rezidansa girerken çekilmiş fotoğraflarını yayınlamıştım.

Sosyete bunu konuşuyor! Sosyetenin ünlü isimleri Etel Baler ile Rober Baler’in 23 yıllık evliliğini bitiren gizemli sevgili…

Fotoğraf biraz flu olsa da, Rober Bey'in şirketinde muhasebeci olan sevgilisinin, hemcinslerinin her zaman örnek aldığı Etel Hanım'dan ne fazlası olduğunu merak edenlerin merakını bir nebze de olsa gidermiştim!

Sosyete bunu konuşuyor! Sosyetenin ünlü isimleri Etel Baler ile Rober Baler’in 23 yıllık evliliğini bitiren gizemli sevgili…

Bu kez arkadaşım Ersin Al, aşıkları Bebek'te gezerken görüntüledi. Doğrusu net fotoğrafları görünce çok şaşırdım! Çünkü muhasebeci Rober Bey'den yaşlı görünüyordu! Araştırınca, Rober Bey'in sevgilisinin, kendisinden 2 yaş büyük olduğunu öğrendim. Sosyetede erkeklerin, genelde eşlerini genç kadınlarla aldattıklarına şahit olduğum için, Rober Bey'in kendinden 8 yaş küçük olan Etel Hanım'ı, kendinden bile yaşlı olan bir kadınla aldatması ilginç geldi bana!!!

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Sosyete bunu konuşuyor! Sosyetenin ünlü isimleri Etel Baler ile Rober Baler’in 23 yıllık evliliğini bitiren gizemli sevgili…
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