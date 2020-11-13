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yine şov peşinde! ’la ilgili sözleri ağızları açıkta bıraktı

’ın ’la ilgili sözleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Serdar Ortaç’la birlikte şovu yapan Caroline Yılmaz’dan inanılmaz sözler. Caroline Yılmaz “Serdar benim için bir projeydi ve bitti” diyerek her şeyin reklam için olduğunu itiraf etti. Bir dönem Serdar Ortaç'la aşk yaşadığını ima edip adını duyurmaya çalışan Caroline Yılmaz, önceki gece yeni sevgilisi Ramiz Özbay'la objektiflere yansıdı. Şarkıcı, açıklamalarıyla ağızları açıkta bıraktı.

Giriş Tarihi: 13.11.2020 09:03 Son Güncelleme: 13.11.2020 09:08 ABONE OL
Caroline Yılmaz yine şov peşinde! Serdar Ortaç’la ilgili sözleri ağızları açıkta bıraktı

'la birlikte şovu yapan 'dan şok eden sözler...

Caroline Yılmaz yine şov peşinde! Serdar Ortaç’la ilgili sözleri ağızları açıkta bıraktı

Takvim'in haberine göre; Şarkıcı, "Serdar benim için bir projeydi ve bitti" diyerek her şeyin reklam için olduğunu itiraf etti.

Caroline Yılmaz yine şov peşinde! Serdar Ortaç’la ilgili sözleri ağızları açıkta bıraktı

Bir dönem 'la yaşadığını ima edip adını duyurmaya çalışan , önceki gece yeni sevgilisi Ramiz Özbay'la objektiflere yansıdı.

Caroline Yılmaz yine şov peşinde! Serdar Ortaç’la ilgili sözleri ağızları açıkta bıraktı

Şarkıcı, açıklamalarıyla ağızları açıkta bıraktı. Ortaköy Sortie çıkışı objektiflere takılan , yine şov peşindeydi.

Caroline Yılmaz yine şov peşinde! Serdar Ortaç’la ilgili sözleri ağızları açıkta bıraktı

Yeni sevgilisinin yanında 'la ilgili konuşan şarkıcı, "Serdar benim için bir projeydi ve bitti" dedi.

Caroline Yılmaz yine şov peşinde! Serdar Ortaç’la ilgili sözleri ağızları açıkta bıraktı

Reklam peşinde olan , daha sonra sevgilisiyle arabasına binerek mekandan ayrıldı.

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Caroline Yılmaz yine şov peşinde! Serdar Ortaç’la ilgili sözleri ağızları açıkta bıraktı
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