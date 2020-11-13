Caroline Yılmaz yine şov peşinde! Serdar Ortaç’la ilgili sözleri ağızları açıkta bıraktı

Takvim'in haberine göre; Şarkıcı, "Serdar benim için bir projeydi ve bitti" diyerek her şeyin reklam için olduğunu itiraf etti.
Bir dönem Serdar Ortaç'la aşk yaşadığını ima edip adını duyurmaya çalışan Caroline Yılmaz, önceki gece yeni sevgilisi Ramiz Özbay'la objektiflere yansıdı.
Şarkıcı, açıklamalarıyla ağızları açıkta bıraktı. Ortaköy Sortie çıkışı objektiflere takılan Caroline Yılmaz, yine şov peşindeydi.
Yeni sevgilisinin yanında Serdar Ortaç'la ilgili konuşan şarkıcı, "Serdar benim için bir projeydi ve bitti" dedi.