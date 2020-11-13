Konağa bomba gibi düşen gerçek!

Yaptığı araştırmadan sonra Mahfuz'un da sözleriyle artık Miran'ın kendi oğlu olduğundan emin olan ve bu intikamı bitirmeye yemin eden Hazar, Azize'yle yüzleşmeye gider ancak Aslanbey konağında şahit olduğu bir olay sonrasında hatırladıkları Hazar'ın Azize'ye iyice bilenmesine neden olur.