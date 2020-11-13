Konağa bomba gibi düşen gerçek!

Atv'nin fenomen dizisi Hercai'nin yeni bölümünde ortalık karışıyor. Reyyan ile Miran'ın aşkına gölge olan gerçekler birer birer ortaya çıkıyor. Füsun Aslanbey bütün gerçekleri anlatması yer yerinden oynamasına sebep oluyor.
Her şeye rağmen kendi hayatlarını yaşamak için kolları sıvayan Reyyan ve Miran yeni düzenlerine alışmaya çalışırken Aslan'dan umudunu kesen Mahfuz, Hazar'la konuşup Miran'la ilgili tüm gerçeği açıklamaya karar verir.
Yaptığı araştırmadan sonra Mahfuz'un da sözleriyle artık Miran'ın kendi oğlu olduğundan emin olan ve bu intikamı bitirmeye yemin eden Hazar, Azize'yle yüzleşmeye gider ancak Aslanbey konağında şahit olduğu bir olay sonrasında hatırladıkları Hazar'ın Azize'ye iyice bilenmesine neden olur.
Diğer yandan Miran, Aslan ve Hazar tarafından ablukaya alınan Azize asıl şoku yıllar önce öldü bildiği Füsun Aslanbey'in kanlı canlı karşısına çıkıp herkesin önünde Miran'ın, Hazar'ın oğlu olduğu gerçeğini açıklaması geceye damga vurdu izleyenleri en çok heyecanlandıran sahnede nefesler tutuldu. İşte Miran Aslanbey'in gerçek babası…