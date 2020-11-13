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Konağa bomba gibi düşen gerçek!

’nin fenomen dizisi ’nin yeni bölümünde ortalık karışıyor. Reyyan ile Miran’ın aşkına gölge olan gerçekler birer birer ortaya çıkıyor. bütün gerçekleri anlatması yer yerinden oynamasına sebep oluyor.

Giriş Tarihi: 14.11.2020 00:48 Son Güncelleme: 14.11.2020 01:16 ABONE OL
Konağa bomba gibi düşen gerçek!

'nin fenomen dizisi 'nin yeni bölümünde ortalık karışıyor. Reyyan ile Miran'ın aşkına gölge olan gerçekler birer birer ortaya çıkıyor. bütün gerçekleri anlatması yer yerinden oynamasına sebep oluyor.

Konağa bomba gibi düşen gerçek!

Her şeye rağmen kendi hayatlarını yaşamak için kolları sıvayan Reyyan ve Miran yeni düzenlerine alışmaya çalışırken Aslan'dan umudunu kesen Mahfuz, Hazar'la konuşup Miran'la ilgili tüm gerçeği açıklamaya karar verir.

Konağa bomba gibi düşen gerçek!

Yaptığı araştırmadan sonra Mahfuz'un da sözleriyle artık Miran'ın kendi oğlu olduğundan emin olan ve bu intikamı bitirmeye yemin eden Hazar, Azize'yle yüzleşmeye gider ancak Aslanbey konağında şahit olduğu bir olay sonrasında hatırladıkları Hazar'ın Azize'ye iyice bilenmesine neden olur.

Konağa bomba gibi düşen gerçek!

Diğer yandan Miran, Aslan ve Hazar tarafından ablukaya alınan Azize asıl şoku yıllar önce öldü bildiği 'in kanlı canlı karşısına çıkıp herkesin önünde Miran'ın, Hazar'ın oğlu olduğu gerçeğini açıklaması geceye damga vurdu izleyenleri en çok heyecanlandıran sahnede nefesler tutuldu. İşte 'in gerçek babası…

Konağa bomba gibi düşen gerçek!

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Konağa bomba gibi düşen gerçek!
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