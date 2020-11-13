Petek Ertüre Ali Ağaoğlu’dan sonra aşkı Serdar Oral’da buldu! Yeni bir aşka yelken açtı…

Ağaoğlu Şirketler Grubu Başkanı Ali Ağaoğlu'nun, flört ettikleri dönemde 'Küçük hanımım' diye hitap ettiği Petek Ertüre, yeni bir aşka yelken açtı!
Ertüre'ye yıllar sonra aşk orucunu bozduran ise iş insanı Serdar Oral. Çok mutlu olduklarını duyduğum aşıkların ilişkisine şaşırdım doğrusu!
Çünkü Petek Hanım, yaklaşık 10 yıl aşk yaşadığı ve oğlu Ali Ege'nin babası olan Ali Ağaoğlu'ndan en son iki yıl önce ayrılmış ve şimdiye kadar yanına erkek sinek bile yaklaştırmamıştı.
Ayrıca Ali Bey ile birçok kez ayrılıp barıştıkları için yine barışabilirler diye düşünüyordum. En son bir röportajında, "Ali Bey sadece oğlumun babası.
İki medeni insan gibi çocuğumuz için bir araya geliyoruz, o kadar. Gerisi, bizden geçti artık" diyen Petek Ertüre, demek ki, kendine Ali Ağaoğlu'suz yeni bir hayat kurmaya karar vermiş.