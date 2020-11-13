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’dan sonra aşkı ’da buldu! Yeni bir aşka yelken açtı…

Ağaoğlu Şirketler Grubu Başkanı 'nun, flört ettikleri dönemde 'Küçük hanımım' diye hitap ettiği , yeni bir aşka yelken açtı. Petek Ertüre, yaklaşık 10 yıl yaşadığı ve oğlu 'nin babası olan Ali Ağaoğlu'ndan en son iki yıl önce ayrılmış ve şimdiye kadar yanına erkek sinek bile yaklaştırmamıştı. Petek Ertüre'ye yıllar sonra aşk orucunu bozduran ise iş insanı oldu. GÜNAYDIN köşe yazarı Bülent Cankurt bugünkü yazısında Petek Ertüre ve iş adamı sevgilisi Serdar Oral’ı kaleme aldı. İşte o yazı…

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 13.11.2020 07:55 Son Güncelleme: 13.11.2020 08:19 ABONE OL
Petek Ertüre Ali Ağaoğlu’dan sonra aşkı Serdar Oral’da buldu! Yeni bir aşka yelken açtı…

Ağaoğlu Şirketler Grubu Başkanı 'nun, flört ettikleri dönemde 'Küçük hanımım' diye hitap ettiği , yeni bir aşka yelken açtı!

Petek Ertüre Ali Ağaoğlu’dan sonra aşkı Serdar Oral’da buldu! Yeni bir aşka yelken açtı…

Ertüre'ye yıllar sonra orucunu bozduran ise iş insanı . Çok mutlu olduklarını duyduğum aşıkların ilişkisine şaşırdım doğrusu!

Petek Ertüre Ali Ağaoğlu’dan sonra aşkı Serdar Oral’da buldu! Yeni bir aşka yelken açtı…

Çünkü Petek Hanım, yaklaşık 10 yıl yaşadığı ve oğlu 'nin babası olan 'ndan en son iki yıl önce ayrılmış ve şimdiye kadar yanına erkek sinek bile yaklaştırmamıştı.

Petek Ertüre Ali Ağaoğlu’dan sonra aşkı Serdar Oral’da buldu! Yeni bir aşka yelken açtı…

Ayrıca Ali Bey ile birçok kez ayrılıp barıştıkları için yine barışabilirler diye düşünüyordum. En son bir röportajında, "Ali Bey sadece oğlumun babası.

Petek Ertüre Ali Ağaoğlu’dan sonra aşkı Serdar Oral’da buldu! Yeni bir aşka yelken açtı…

İki medeni insan gibi çocuğumuz için bir araya geliyoruz, o kadar. Gerisi, bizden geçti artık" diyen , demek ki, kendine 'suz yeni bir hayat kurmaya karar vermiş.

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Petek Ertüre Ali Ağaoğlu’dan sonra aşkı Serdar Oral’da buldu! Yeni bir aşka yelken açtı…
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