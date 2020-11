‘İşletme okudum oyuncu oldum’

A Türkiye TV'nin sevilen dizisi Maria ile Mustafa'da 'Galip' karakterini oynayan Mustafa Açılan, dizide canlandırdığı karakteri, Kapadokya'daki yaşamı ve oyunculuk serüvenini anlattı...

Maria ile Mustafa hikayesinde sizi en çok ne etkiledi?

Hikayemiz karakterler bakımından çok zengin. Her karakterin kendi içinde sürprizleri var. Onların iç dünyasına girdiğimizde çok kızdığımız bir karaktere aniden çok üzüldüğümüz de oluyor. Beni en çok etkileyen iki durum oldu. Birincisi, Galip'in yalnızlığı. İkincisi ise, Mustafa'nın kurban olma durumundan kurtulmak için babasına karşı verdiği mücadele.

HER ŞEY EDA İÇİN

Siz bu aşk hikayesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Mustafa'nın yerinde olsanız nasıl davranırdınız?

Günümüz insan ilişkilerinde artık nadir yakalanan bu samimi ve gerçek duygunun peşinden sonuna kadar giderdim. Eğer dünyayı karşına alıp savaşmak istiyorsan çok güzel sebep bence.

Galip, ablası için Mustafa'yı vurdu. O sahneyi çekmek sizi zorladı mı?

Galip'in Mustafa ile meselesi çok eski ve derin, o yüzden zorlamadı diyebiliriz. Aslında Mustafa'yı ablası için vurmadı, hayattaki tek aşkı Eda için vurdu. Saplantılı bir şekilde Eda'ya aşık ama karşılığı onda yok. Bence Galip'in hayata karşı tüm hırçınlığı ve öfkesi bu yüzden. GALIP ÇOK YALNIZ

Galip, ablasına 'Evine dön' diye tavsiyede bulunuyor. Bu ilişkiye onun bakışı nasıl? Galip'in Gonca'yı konağa çağırması Mustafa'ya ve Candemirler'e olan öfkesinden. Galip'in tüm derdi ezilmemek ve ezdirmemek.

Serseri görünümlü bir karakteri oynuyorsunuz. Sizce Galip nasıl biri?

Galip; dışarıdan bakılınca sert, asi, hırçın ve psikopat biri. Ama içinde çok büyük bir yalnızlık ve sevgisizlik var. Sevmek ve sevilmek denkleminde sevilme ayağı eksik olduğu için diğer her şeyinde aşırıya kaçıyor.

Kazakistan'da işletme okumuşsunuz. Oyunculuk serüveniniz nasıl başladı?

Kazakistan'da işletme okudum. Sonrasında Doğu Bloku ülkelerine ticaret yaptım. Oyunculuk eğitimi almaya karar verdiğimde bunu önce kimseyle paylaşmadım. Oyuncu olmak istiyordum ama yapabileceğim konusunda endişelerim vardı. Eğitimim esnasında içimde daha önce varlığından bihaber olduğum yanlarımı keşfetmeye başladım. Bu, hayat boyu sürecek bir serüven ve inanılmaz keyifli.



KAPADOKYA'DA GÜNLERİM DOLU DOLU GEÇİYOR

vakit geçiriyorsunuz? Kapadokya, set olmadığı zamanlarda gününü dolu dolu geçirmek için çok uygun bir yer. At binmek, fotoğraf çekmek, çömlek yapmak, şu an Kapadokya'da üzerine yoğunlaştığım aktiviteler.