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'ın 10 yıl süren davasında karar çıktı! Şarkıcı Kayahan'ın ömrü vefa etmedi ama davayı kazandı!

Merhum sanatçı ile şarkılarını izinsiz kullandıklarını belirttiği ’in sahipleri ve arasında 10 yıldır süren sonuçlandı. Kayahan’ın açtığı dava hayatta iken eşi olan sanatçı ve kızları ile tarafından yürütüldü. Kayahan'ın davasında sanıklara para cezası verildi.

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Giriş Tarihi: 15.11.2020 08:47 Son Güncelleme: 15.11.2020 09:07 ABONE OL
Kayahan'ın 10 yıl süren davasında karar çıktı! Şarkıcı Kayahan'ın ömrü vefa etmedi ama davayı kazandı!

DİJİTALDE ÇALINDI

Usta sanatçı , vefatından önce sahipleri Cengiz Erdem ile Deniz Erdem ve 'a (Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği) açmıştı.

Kayahan'ın 10 yıl süren davasında karar çıktı! Şarkıcı Kayahan'ın ömrü vefa etmedi ama davayı kazandı!

Şarkılarının dijital mecralarda izinsiz kullanıldığını belirten 'ın davası 10 yıl sürdü. Sanatçının vefatının ardından mücadelesini eşi ile kızları Beste ve Aslı Gönül sürdürdü.

Kayahan'ın 10 yıl süren davasında karar çıktı! Şarkıcı Kayahan'ın ömrü vefa etmedi ama davayı kazandı!

'EMSAL OLDU'

Davanın emsal olduğunu belirten aile avukatı Özal Oğuz, "İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi'nde 2017/202 sayılı dosyası üzerinden görülen , 13 Kasım'da sonuçlandı. Sanıklar Cengiz Erdem, Deniz Erdem ve yetkilisi Ahmet Asena'ya, şarkılarının izinsiz olarak kullanılması sebebiyle 365 gün adli para Ömer cezası verildi" diye konuştu.

Kayahan'ın 10 yıl süren davasında karar çıktı! Şarkıcı Kayahan'ın ömrü vefa etmedi ama davayı kazandı!

Avukat Özal Oğuz, ", 'Eserlerinizin izinsiz kullanılması, aracınızın alınıp kullanılması gibi suçtur' demişti. Söylediği, verilen kararla tescillenmiş oldu" dedi.

Dijitalde sanat mevsimi başlıyor
Dijitalde sanat mevsimi başlıyor
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Kayahan'ın 10 yıl süren davasında karar çıktı! Şarkıcı Kayahan'ın ömrü vefa etmedi ama davayı kazandı!
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