Kayahan'ın 10 yıl süren davasında karar çıktı! Şarkıcı Kayahan'ın ömrü vefa etmedi ama davayı kazandı!

'EMSAL OLDU'



Davanın emsal olduğunu belirten aile avukatı Özal Oğuz, "İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi'nde 2017/202 sayılı dosyası üzerinden görülen dava, 13 Kasım'da sonuçlandı. Sanıklar Cengiz Erdem, Deniz Erdem ve MÜYAP yetkilisi Ahmet Asena'ya, Kayahan şarkılarının izinsiz olarak kullanılması sebebiyle 365 gün adli para Ömer cezası verildi" diye konuştu.