Gece kuşlarına 930’ar lira ceza!

Magazin dünyasının ünlü isimleri, koronavirüs vakalarının artmasına rağmen maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak ev partileri yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda babasının Yeniköy'deki villasında eğlence düzenleyen iş adamı Caner Karaloğlu, önceki gece yine aynı villada 150 kişilik bir parti daha verdi.Eğlenceye oyuncu Öykü Çelik, Rüzgar Çetin, Kerim Sabancı, Özlem Yarar ve yabancı uyruklu vatandaşlar katıldı. Gecenin ilerleyen dakikalarında Karaloğlu'nun komşuları yüksek sesten dolayı polise şikayette bulundu. Villaya 6 ekip arabası gelerek filyasyon ekiplerini çağırdı. Ekipler villada eğlSabahın ilk ışıklarına kadar süren partide Öykü Çelik görüntülenmemek için Caner Karaloğlu'nun özel şoförlü arabasına binip arka koltuğa saklandı. Çelik, bir gün önce de Akmerkez'deki rezidansta düzenlenen bir partiye katılmıştı.nen 150 kişiye 930'ar lira para cezası kesti.