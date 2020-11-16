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'e kavuşan kesenin ağzını açtı! Soner Sarıkabadayı'dan eşine dudak uçuklatan ...

ile şarkıcının evinde gerçekleşen sade bir nikah ile evlenmişti. Nikahta karnı burnunda olan Camelo Lopez bebeğini kucağına aldı. 'e kavuşan Soner Sarıkabadayı kesenin ağzını açtı! Müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Soner Sarıkabadayı, "Canım oğlum, hayatımıza hoş geldin" ifadelerini kullanmıştı. Eşi Camelo Lopez'in bir dediğini iki etmeyen Soner Sarıkabadayı eşine aldığı ile de gündem oldu.

Giriş Tarihi: 16.11.2020 08:58 Son Güncelleme: 16.11.2020 10:56 ABONE OL
Oğlu Hasan Matias'e kavuşan Soner Sarıkabadayı kesenin ağzını açtı! Soner Sarıkabadayı'dan eşine dudak uçuklatan doğum hediyesi...

ile şarkıcının evinde gerçekleşen sade bir nikah ile evlenmişti. Nikahta karnı burnunda olan Camelo Lopez bebeğini kucağına aldı. 'e kavuşan Soner Sarıkabadayı kesenin ağzını açtı.

Oğlu Hasan Matias'e kavuşan Soner Sarıkabadayı kesenin ağzını açtı! Soner Sarıkabadayı'dan eşine dudak uçuklatan doğum hediyesi...

Müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran , "Canım oğlum, hayatımıza hoş geldin" ifadelerini kullanmıştı. Eşi 'in bir dediğini iki etmeyen Soner Sarıkabadayı eşine aldığı ile de gündem oldu.

Oğlu Hasan Matias'e kavuşan Soner Sarıkabadayı kesenin ağzını açtı! Soner Sarıkabadayı'dan eşine dudak uçuklatan doğum hediyesi...

5 yıldır birlikte olan ile Kolombiya Güzeli Madelein Lopez Camelo, 3 Ekim'de nikah masasına oturdu. Oğulları Hasan Matias 7 Ekim'de dünyaya geldi. Oğluna şarkılar besteleyen pop yıldızı eşine de jeslter yapmayı ihmal etmedi.

"EŞİMİN HER DEDİĞİNİ YAPARIM"

Lopez'e olarak uzun zamandır beğendiği 500 bin TL'lik otomobili hediye etti. Evlilik teklifini 100 bin TL'lik bir yüzükle yapan Sarıkabadayı "Eşimin bir dediğini iki etmem" diyor.

Oğlu Hasan Matias'e kavuşan Soner Sarıkabadayı kesenin ağzını açtı! Soner Sarıkabadayı'dan eşine dudak uçuklatan doğum hediyesi...

"BENİ GERÇEKTEN SEVİYOR"

Arayı açmadan ailesini büyütmeyi hedefleyen "Yıllardır beni gerçekten sevecek birini arıyordum. Madelein ile göz göze geldiğimizde 'işte o' dedim.

Eşim öyle pozitif, huzurlu ve samimi bir enerjiye sahip ki, bayılıyorum. Üstelik gösteriş, lüks peşinde değil. Ama isterse önüne dünyaları sermeye hazırım. Pandemi geçsin harika bir düğün yapacağız" diyor.

Şarkıcı Soner Sarıkabadayı ile 2015 Kolombiya Güzeli Madelein Lopez Camelo 5 yıl önce tanışmıştı. Camelo'yu 'Tarifi Zor' şarkısının klibinde oynatan Sarıkabadayı kraliçeye aşık olmuştu.

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Oğlu Hasan Matias'e kavuşan Soner Sarıkabadayı kesenin ağzını açtı! Soner Sarıkabadayı'dan eşine dudak uçuklatan doğum hediyesi...
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