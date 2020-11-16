Oğlu Hasan Matias'e kavuşan Soner Sarıkabadayı kesenin ağzını açtı! Soner Sarıkabadayı'dan eşine dudak uçuklatan doğum hediyesi...

"BENİ GERÇEKTEN SEVİYOR"

Arayı açmadan ailesini büyütmeyi hedefleyen Soner Sarıkabadayı "Yıllardır beni gerçekten sevecek birini arıyordum. Madelein ile göz göze geldiğimizde 'işte o' dedim.

Eşim öyle pozitif, huzurlu ve samimi bir enerjiye sahip ki, bayılıyorum. Üstelik gösteriş, lüks peşinde değil. Ama isterse önüne dünyaları sermeye hazırım. Pandemi geçsin harika bir düğün yapacağız" diyor.

Şarkıcı Soner Sarıkabadayı ile 2015 Kolombiya Güzeli Madelein Lopez Camelo 5 yıl önce tanışmıştı. Camelo'yu 'Tarifi Zor' şarkısının klibinde oynatan Sarıkabadayı kraliçeye aşık olmuştu.