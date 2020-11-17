YOUTUBE’a büyük tepki! Youtube Ermeni-Amerikan müzik grubu System of a Down’un Ermenistan ordusu için bağış toplamasına çanak tutuyor!

Bu arada ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 1994 yılında kurulan Ermeni–Amerikan müzik grubu System of a Down'a bir çift sözüm var. 15 yıl aradan sonra piyasaya dönme kararı almışlar. Müzik grubunun ilk icraatı ise Azerbaycan tarafından hezimete uğrayan Ermenistan ordusu için bağış toplamak oldu. Amerika'dan Ermenistan güzellemesi yapan müzik grubu, 27 Eylül'den bu yana Azerbaycan'daki sivilleri hedef alan Ermenistan'ı haklı göstermek için hem Türkiye, hem de Azerbaycan üzerinden kara propaganda yaptı.