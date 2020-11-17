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’a büyük ! Youtube Ermeni-Amerikan ’un ordusu için bağış toplamasına çanak tutuyor!

’a büyük ! Youtube, Ermeni-Amerikan ’un ordusu için bağış toplamasına çanak tutmakla itham ediliyor. ’daki masum sivillerin öldürülmesine neden olan Ermeni askerleri için toplanan paranın ‘hayır işi’ olarak gösterilmesi ve bu kliplerin yanındaki “Tüm işlem ücretleri You-Tube tarafından karşılanmaktadır” ibaresi ise kuruluşa olan öfkeyi artırıyor. Videoyla ilgili binlerce ‘uygunsuz içerik’ şikayetine rağmen Youtube’un kılını bile kıpırdatmaması eleştiriliyor. GÜNAYDIN köşe yazarı Ömer Karahan bugünkü yazısında Ermeni-Amerikan müzik grubu System of a Down’u kaleme aldı. İşte o yazı…

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Giriş Tarihi: 17.11.2020 07:28 Son Güncelleme: 17.11.2020 08:05 ABONE OL
YOUTUBE’a büyük tepki! Youtube Ermeni-Amerikan müzik grubu System of a Down’un Ermenistan ordusu için bağış toplamasına çanak tutuyor!

masum insanların öldürülmesini nasıl makul görür merak ediyorum. Çünkü kuruluş, Ermeni- Amerikan 'un ordusu için bağış toplamasına çanak tutmakla suçlanıyor!

YOUTUBE’a büyük tepki! Youtube Ermeni-Amerikan müzik grubu System of a Down’un Ermenistan ordusu için bağış toplamasına çanak tutuyor!

'daki masum sivillerin öldürülmesine neden olan Ermeni askerleri için toplanan paranın 'hayır işi' olarak gösterilmesi ve bu kliplerin yanındaki "Tüm işlem ücretleri tarafından karşılanmaktadır" ibaresi ise kuruluşa olan öfkeyi artırıyor. Videoyla ilgili binlerce 'uygunsuz içerik' şikayetine rağmen You- Tube'un kılını bile kıpırdatmaması eleştiriliyor.

YOUTUBE’a büyük tepki! Youtube Ermeni-Amerikan müzik grubu System of a Down’un Ermenistan ordusu için bağış toplamasına çanak tutuyor!

Bu arada ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 1994 yılında kurulan Ermeni–Amerikan 'a bir çift sözüm var. 15 yıl aradan sonra piyasaya dönme kararı almışlar. Müzik grubunun ilk icraatı ise tarafından hezimete uğrayan ordusu için bağış toplamak oldu. Amerika'dan Ermenistan güzellemesi yapan müzik grubu, 27 Eylül'den bu yana Azerbaycan'daki sivilleri hedef alan Ermenistan'ı haklı göstermek için hem Türkiye, hem de Azerbaycan üzerinden kara propaganda yaptı.

YOUTUBE’a büyük tepki! Youtube Ermeni-Amerikan müzik grubu System of a Down’un Ermenistan ordusu için bağış toplamasına çanak tutuyor!

Özellikle grubun solisti Serj Tankian, samimiyetsiz gözyaşları eşliğinde ağlayarak yalanlar sıralayıp Paşinyan methiyeleri düzdü, Türk liderlere öfke kustu. Bunları yaparken de kurdukları internet sitesinde tişört satıp üzerinden bağış topladı.

YOUTUBE’a büyük tepki! Youtube Ermeni-Amerikan müzik grubu System of a Down’un Ermenistan ordusu için bağış toplamasına çanak tutuyor!

Ne oldu Tankian, 175 bin dolarlık bağış ve birkaç tişört satmakla eline ne geçti? Sırf bunun için mi 15 yıl sonra grubunla tekrar bir araya gelip onlarca iftira ve yalanı ortaya atıp ağladın?

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YOUTUBE’a büyük tepki! Youtube Ermeni-Amerikan müzik grubu System of a Down’un Ermenistan ordusu için bağış toplamasına çanak tutuyor!
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