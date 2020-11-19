Son dakika haberi: Genç müzisyen Şahan Dinç gözünden vurularak kör olmuştu! O magandalar tutuklandı...

Son dakika haberine göre daha önce Aleyna Tilki ile de aynı sahneyi paylaşan müzisyen Şahan Dinç, pompalı tüfekle gözünden vuruldu. İstanbul'un Kurtuluş semtinde yaşanan kan donduran olayda sokakta yaşanan kavgayı izlemek için cama çıkan Şahan Dinç, patlayan silahın hedefi oldu. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar gözüne gelen gelen talihsiz müzisyen kör oldu. Şahan Dinç'ın gözüne protez takıldı. Şahan Dinç kimdir, kaç yaşında ne iş yapıyor?

Son dakika gelişmesine göre İstanbul polisi, Şahan Dinç'in gözünden vurulması olayıyla ilgili altı şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

SON DAKİKA HABERİ: ÜNLÜ MÜZİSYON ŞAHAN DİNÇ GÖZÜNDEN VURULDU! MAGANDA DEHŞETİ...