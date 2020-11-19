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haberi: Genç müzisyen gözünden vurularak kör olmuştu! O magandalar tutuklandı...

Akıllara durgunluk veren haberinin detayları ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre müzisyen , Kurtuluş'taki evinin penceresinde magandaların hedefi oldu. Sağ gözüne isabet eden mermi nedeniyle kör olan ünlü müzisyenin gözüne protez takıldı. Şahan Dinç, son olarak Cumhurbaşkanlığı İstanbul Yeditepe Konseri'nde de Ahmet Selçuk İlkan'a eşlik etmişti. ile de sahneye çıkan talihsiz sanatçının vurulmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 19.11.2020 11:50 Son Güncelleme: 19.11.2020 11:51 ABONE OL
Son dakika haberi: Genç müzisyen Şahan Dinç gözünden vurularak kör olmuştu! O magandalar tutuklandı...

Son dakika haberine göre daha önce Aleyna Tilki ile de aynı sahneyi paylaşan müzisyen Şahan Dinç, pompalı tüfekle gözünden vuruldu. İstanbul'un Kurtuluş semtinde yaşanan kan donduran olayda sokakta yaşanan kavgayı izlemek için cama çıkan Şahan Dinç, patlayan silahın hedefi oldu. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar gözüne gelen gelen talihsiz müzisyen kör oldu. Şahan Dinç'ın gözüne protez takıldı. Şahan Dinç kimdir, kaç yaşında ne iş yapıyor?

Son dakika gelişmesine göre İstanbul polisi, Şahan Dinç'in gözünden vurulması olayıyla ilgili altı şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

SON DAKİKA HABERİ: ÜNLÜ MÜZİSYON ŞAHAN DİNÇ GÖZÜNDEN VURULDU! MAGANDA DEHŞETİ...

Müzisyen ve şarkıcı Şahan Dinç, İstanbul Şişli'deki evinin penceresindeyken yüzüne isabet eden pompalı tüfek saçmalarıyla sağ gözünü kaybetti. Soruşturma başlatan İstanbul Polisi beş şüpheliyi gözaltına aldı.

Müzisyen ve şarkıcı Şahan Dinç'in, İstanbul Şişli'deki evinin penceresindeyken maganda kurşunuyla sağ gözünü kaybettiği olayla ilgili İstanbul Polisi inceleme başlattı. Şair Ahmet Selçuk İlkan'a geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı İstanbul Yeditepe Konseri'nde de eşlik eden müzisyen Şahan Dinç'in gözüne isabet eden kurşunla ilgili beş şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şişli Kurtuluş'ta bulunan evinin penceresindeyken pompalı tüfekten çıkan saçmalar yüzüne isabet eden Dinç ameliyata alınarak kaybettiği sağ gözüne protez takılmıştı.

GÖZÜNDEN VURULAN ŞAHAN DİNÇ KİMDİR?

Aslen Edirneli olan Şahan Dinç, 10 yıldır İstanbul'da yaşamını sürdürüyor. Yıllardır ünlü sanatçı Ahmet Selçuk İlkan'ın vokalliğini yapan Şahan Dinç, uzun süredir müzik piyasasında olan bir isim. Çocuk yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan ve şarkı sözleri yazan Şahan Dinç, ilk müzik hayatına bağlama çalarak başladı. İlk müzik grubunu lisede Edirne Ticaret Meslek Lisesi'nde kurdu. Ardından üniversite yıllarında da müzik grubu çalışmalarını sürdürdü.

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Son dakika haberi: Genç müzisyen Şahan Dinç gözünden vurularak kör olmuştu! O magandalar tutuklandı...
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