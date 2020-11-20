Son dakika haberi: Ünlü sunucu Öykü Serter'den yasak aşk itirafı! Skandal sözler! Öykü Serter evli bir erkekle uzun süre birliktelik yaşadığını bakın nasıl anlattı...

"ÇOK AŞIK OLMUŞTUM"

Öykü Serter, evli bir erkekle uzun süren bir ilişki yaşadığını itiraf etti.

Serter, "Medeni durumu beraber olmaya müsait olmayan biriyle çok uzun süre birlikteydim. Ama yuva yıkan kadın değilim. Zaten uzun süre önce çözülmüş bir yuva vardı. Benden önce defalarca yaşanmış ilişkiler vardı.