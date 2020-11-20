Son dakika haberi: Ünlü sunucu Öykü Serter'den yasak aşk itirafı! Skandal sözler! Öykü Serter evli bir erkekle uzun süre birliktelik yaşadığını bakın nasıl anlattı...

Br süredir ekranlarda olmayan sunucu Öykü Serter yasak aşk itirafı ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Yaptığı skandal çıkışlarla bilinen ve sivri dilli olması ile övünen Öykü Serter hayranlarını şoke etti.
Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtlayan Öykü Serter özel hayatı ile anlattıklarıyla olay yarattı. Evli bir erkek ile uzun süre birliktelik yaşadığını itiraf eden Öykü Serter'in sözleri son dakika haberi olarak büyük yankı uyandırdı.
Öykü Serter evli bir erkekle birliktelik yaşadığını anlatırken bir de "Peki bu yuva yıkmak gibi bir durum muydu?" diye sordu. İşte Öykü Serter'in yasak aşk itirafı....
Öykü Serter, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalı 196Sekiz'in Gör Beni serisine konuk oldu. Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtlayan ünlü sunucu, aşk hayatıyla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.
"ÇOK AŞIK OLMUŞTUM"
Öykü Serter, evli bir erkekle uzun süren bir ilişki yaşadığını itiraf etti.
Serter, "Medeni durumu beraber olmaya müsait olmayan biriyle çok uzun süre birlikteydim. Ama yuva yıkan kadın değilim. Zaten uzun süre önce çözülmüş bir yuva vardı. Benden önce defalarca yaşanmış ilişkiler vardı.
Bir yuvam olsa, keşke bir çocuğum olsa diye hayal kurmuş genç bir kadındım ve çok aşık oldum.
Ancak bütün bir bu hayal balonunu burada patlatıp, sanki bir irinmiş gibi bırakıp çıktım oradan. Çok yıpratıcı bir süreçti" ifadelerini kullandı.