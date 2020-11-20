Haberler Günaydın Haberleri Son dakika haberi: Ünlü sunucu Öykü Serter'den yasak aşk itirafı! Skandal sözler! Öykü Serter evli bir erkekle uzun süre birliktelik yaşadığını bakın nasıl anlattı...

haberi: Ünlü sunucu 'den ! Skandal sözler! Öykü Serter evli bir erkekle uzun süre birliktelik yaşadığını bakın nasıl anlattı...

Br süredir ekranlarda olmayan sunucu ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Yaptığı skandal çıkışlarla bilinen ve sivri dilli olması ile övünen Öykü Serter hayranlarını şoke etti. 'ın sorularını yanıtlayan ile anlattıklarıyla olay yarattı. Evli bir erkek ile uzun süre birliktelik yaşadığını itiraf eden Öykü Serter'in sözleri haberi olarak büyük yankı uyandırdı. Öykü Serter evli bir erkekle birliktelik yaşadığını anlatırken bir de "Peki bu yuva yıkmak gibi bir durum muydu?" diye sordu. Öykü Serter'in yasak aşkı kim? Öykü Serter'in itirafı sonrası birlikte olduğu erkeğin kim olduğu merak konusu oldu. İşte Öykü Serter'in yasak aşk itirafı....

Giriş Tarihi: 20.11.2020 09:14 Son Güncelleme: 20.11.2020 09:14 ABONE OL
Son dakika haberi: Sunucu Öykü Serter'den yasak aşk itirafı! Skandal sözler! Öykü Serter evli bir erkekle uzun süre birliktelik yaşadığını bakın nasıl anlattı...

Br süredir ekranlarda olmayan sunucu ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Yaptığı skandal çıkışlarla bilinen ve sivri dilli olması ile övünen Öykü Serter hayranlarını şoke etti.

Son dakika haberi: Sunucu Öykü Serter'den yasak aşk itirafı! Skandal sözler! Öykü Serter evli bir erkekle uzun süre birliktelik yaşadığını bakın nasıl anlattı...

'ın sorularını yanıtlayan özel hayatı ile anlattıklarıyla olay yarattı. Evli bir erkek ile uzun süre birliktelik yaşadığını itiraf eden Öykü Serter'in sözleri haberi olarak büyük yankı uyandırdı.

Son dakika haberi: Sunucu Öykü Serter'den yasak aşk itirafı! Skandal sözler! Öykü Serter evli bir erkekle uzun süre birliktelik yaşadığını bakın nasıl anlattı...

evli bir erkekle birliktelik yaşadığını anlatırken bir de "Peki bu yuva yıkmak gibi bir durum muydu?" diye sordu. İşte Öykü Serter'in ....

Son dakika haberi: Sunucu Öykü Serter'den yasak aşk itirafı! Skandal sözler! Öykü Serter evli bir erkekle uzun süre birliktelik yaşadığını bakın nasıl anlattı...

, 'ın YouTube kanalı 196Sekiz'in Gör Beni serisine konuk oldu. Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtlayan ünlü sunucu, aşk hayatıyla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

Son dakika haberi: Sunucu Öykü Serter'den yasak aşk itirafı! Skandal sözler! Öykü Serter evli bir erkekle uzun süre birliktelik yaşadığını bakın nasıl anlattı...

"ÇOK AŞIK OLMUŞTUM"

, evli bir erkekle uzun süren bir ilişki yaşadığını itiraf etti.

Serter, "Medeni durumu beraber olmaya müsait olmayan biriyle çok uzun süre birlikteydim. Ama yuva yıkan kadın değilim. Zaten uzun süre önce çözülmüş bir yuva vardı. Benden önce defalarca yaşanmış ilişkiler vardı.

Son dakika haberi: Sunucu Öykü Serter'den yasak aşk itirafı! Skandal sözler! Öykü Serter evli bir erkekle uzun süre birliktelik yaşadığını bakın nasıl anlattı...

Bir yuvam olsa, keşke bir çocuğum olsa diye hayal kurmuş genç bir kadındım ve çok aşık oldum.

Son dakika haberi: Sunucu Öykü Serter'den yasak aşk itirafı! Skandal sözler! Öykü Serter evli bir erkekle uzun süre birliktelik yaşadığını bakın nasıl anlattı...

Ancak bütün bir bu hayal balonunu burada patlatıp, sanki bir irinmiş gibi bırakıp çıktım oradan. Çok yıpratıcı bir süreçti" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Sunucu Öykü Serter'den yasak aşk itirafı! Skandal sözler! Öykü Serter evli bir erkekle uzun süre birliktelik yaşadığını bakın nasıl anlattı...

'in sonrası birlikte olduğu erkeğin kim olduğu merak konusu oldu.

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Son dakika haberi: Ünlü sunucu Öykü Serter'den yasak aşk itirafı! Skandal sözler! Öykü Serter evli bir erkekle uzun süre birliktelik yaşadığını bakın nasıl anlattı...
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