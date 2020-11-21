GÜNÜMÜZ KADINLARI ŞİKAYETÇİ



■ Kadına şiddet son yıllarda hepimizin kanayan yarası oldu. Dizide Kayı Obası'nda kadına duyulan hürmet, saygı için neler söylemek istersiniz?

Metin Günay hocamız ve yapımcımız Mehmet Bozdağ ile tam da bu soru üzerine sohbetlerimiz oldu… Hikayenin kadınlarının günümüz dünyasına çok önemli bir perspektif sunduğunu düşünüyorum. Amazon kadınlarından güçlü bu kadınlar. Savaşçılar, anneler, işçiler, aşçılar, öğretmenler ve şifacılar... İnanılmaz rol modeller. Günümüzde bütün konfor ve teknoloji imkanlarımızla hayatlarımızdan ne çok şikayet ediyoruz. Onlar ise hayatı son zerresine kadar yaşayıp bir gelecek inşa ediyorlar. Gördükleri hürmet ve saygı; hem birlik bilincinden, hem inançtan, hem de vazgeçilmez olmalarından geliyor. O yüzden Kayı Obası'nın kadınları, Batı'nın 'super woman'larını yener bence. O süper kahramanların gücü dış kaynaklı, bizim kadınlarımızın gücü ise kalpten ve gerçek hayattan geliyor.



RİSKLİ SEÇİMLER YAPIYORUM



■ Aranılan, talep gören bir oyuncusunuz. Bu bir konfor yaratıyor mu sizde?

Çok teşekkür ederim. Çok değerli bunları duymak, hissetmek… Konfor yaratmaması için elimden geleni yapıyorum. Her seferinde beni konfor alanımın dışına çıkaracak riskli seçimler yapmaya çalışıyorum. Kendimi ve seyirciyi şaşırtmayı çok seviyorum. İstediğiniz kadar usta olun, yeni deneyimlere açık ve arzulu olmak sizi hep çıraklıkta ve ruhsal amatörlükte tutuyor. Bu da hep yeni kalmamızı sağlıyor. Yaptığım işlerden, deneyimlerden, yolculuğumu paylaştığım arkadaşlarımdan ve ekiplerimden çok memnunum uzun zamandır. Oyunculuk benim için hakikatle bağ kurma sanatı. Bu da hikaye anlatırken kalpten kalbe bağ kurmakla oluyor. Seyirciyle aramdaki o bağdan bana akan müthiş bir sevgi ve saygı var, gözümü dolduruyor mutluluktan… Başarı kavramı benim için mutluluk ile alakalı. En büyük başarı huzurlu olmak.