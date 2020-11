EN ZOR AMA EN KONFORLU SET



■ Dönem işinde yer almanın ne gibi zorlukları var?

Hayatımdaki en zor ve en konforlu sette çalışıyorum. Sürekli açık havada olmak, at binmek, kılıç ve ok kullanmak hem zor, hem çok zevkli. Askeri disiplini, ruhsal ve fiziksel dayanıklılığı olmayan hiçbir oyuncu bizim işimizi çıkaramaz. Roller açısından da müthiş karakterlere can veriyoruz. Adanmışlıkları, inançları ve aşkları çok yüksek insanlar. Hayat ritimleri, hayata bakışları, hayatla ve aşık oldukları dava ile kurdukları ilişki çok güçlü. Güç ve tutku benim de sevdiğim meseleler hayatta. Günümüzde eşine rastlanmayan duyguları ve olayları deneyimlemek, böylesi bir hikayenin içinde olmak büyük şans.



BANA 'BENJAMIN BUTTON GİBİSİN' DİYORLAR



■ Sürekli kilolarınızla gündeme geliyorsunuz… Bu durum ödüllü, donanımlı bir kadın oyuncu olarak rahatsız ediyor mu sizi?

Tam tersine, insanlara sağlıklı yaşam ile ilgili örnek olduğum için çok memnunum. 110 kilodan 59'a indim, geçen sene 18 yaşındaki bir müzisyen kızımıza benzettiler. Bana 'Benjamin Button' diyorlar, daha ne olsun! Oyuncu olarak zaten gönüllerin sultanı teveccühünü kalbimin içinde hissettiriyor seyircimiz, daha ne isteyeyim?



■ Kilonuzu korumak adına nasıl besleniyorsunuz?

Akdeniz tipi bir beslenme programım var. Glüteni hayatımdan çıkardım.