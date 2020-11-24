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' surat' diye yorum yapan fenomeni ’a açtığı hukuk savaşına devam ediyor!

, geçen yıl fotoğrafını paylaşıp ' surat' diye yorum yapan fenomeni 'tan şikayetçi olmuştu. Lütfü Alp Kılınç'ın avukatı, müvekkilinin Anadolu'nun bağrından kopmuş biri olduğunu ve bazlama ekmeğini çok sevdiği için böyle bir benzetme yaptığını söyledi. , Hande Erçel’in tazminat davasını reddedilmişti. Hande Erçel’in Lütfü Alp Kılınç’a açtığı hukuk savaşına devam ediyor. Savcı, eylemin zincirleme şekilde alenen suçu kapsamında değerlendirerek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Giriş Tarihi: 24.11.2020 10:53 Son Güncelleme: 24.11.2020 11:20 ABONE OL
Hande Erçel 'Bazlama surat' diye yorum yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç’a açtığı hukuk savaşına devam ediyor!

Hande Erçel, sosyal medyada fotoğrafını paylaşıp 'bazlama surat' diye yorum yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'a açtığı hukuk savaşına devam ediyor.

Hürriyet'in haberine göre; Erçel, savcılığa verdiği şikâyet dilekçesinde Kılınç'ın fiziksel özelliklerini aşağıladığını, çektiği videolarda kendisiyle dalga geçtiğini öne sürerek cezalandırılmasını istedi.

Savcı, eylemin zincirleme şekilde alenen hakaret suçu kapsamında değerlendirerek sanığın cezalandırılmasını talep etti. Ünlü oyuncunun avukatı Nail Gönenli davanın seyri hakkında şu bilgiyi verdi:

"Şahıs, müvekkilime aynı hakareti birçok kez üst üste yapmıştır ve bu yüzden zincirleme hakaret suçundan ceza davası devam ediyor. Manevi tazminat davamız da sürüyor" dedi.

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Hande Erçel 'Bazlama surat' diye yorum yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç’a açtığı hukuk savaşına devam ediyor!
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