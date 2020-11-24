Kim Milyoner Olmak İster?’ yarışmacısı Serdar Mete'nin hikayesi ekranda duygusal anlar yaşattı

Atv'de yayınlanan, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?'e katılan yarışmacı Serdar Mete'nin hikayesi izleyenlere duygusal anlar yaşattı. İki çocuk babası, 40 yaşındaki Serdar Mete, 6 yıl önce geçirdiği kazada hafıza kaybı yaşayınca hayatının geride kalan 34 yılını unuttu. Sadece kazadan sonraki altı yılını hatırlayabilen Mete'nin yaşadıkları herkesi derinden etkiledi.Dünyada sadece 17 kişide görülen 'tamamen hafıza kaybı' yaşayan yarışmacı, şöyle konuştu: "2014'te arabaya binerken fenalaşıp düştüm. Kafamı kaldırıma çarptım. 3 yaşında bir çocuğum vardı, 5 yıllık evliydim. Eşim hastanede yanıma geldiğinde kendisini tanımadım. 'Bu kadın kim?' dedim. Eşim bu duruma üzüldü. Ama sonra bana en fazla yardımı eşim yaptı. Oğlum üzerime atladı ama 'Bu çocuğu götürün tanımıyorum' dedim."HAFIZASI gitmesine rağmen bir gün rüyasında oğlunun ameliyat olduğunu gören Mete, böyle bir şeyin gerçekten yaşandığını söyleyerek ekledi: "Tekrar eğitim alıp ilaç mümessilliği işime döndüm. Yüzde 20 kadar bir bilgiye sahibim. Eşim bana lazım olan şeyleri öğretti. Türk filmi gibi hayat yaşadım. Orada hafızaları yerine geliyordu. Eşim de hafızam yerine gelir diye kafama tavayla vurdu ama işe yaramadı. Hayatı sıfırdan öğrenmeye çalışıyorum, pes etmedim."SERDAR Mete'nin eşi Nurşah Mete'nin "O uyuduğumu zannederken ben uyumuyordum" sözü yarışmanın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı. İmirzalıoğlu, "Çok güzel anlattınız. Fakat 'O uyuduğumu zannederken ben uyumuyordum' sözü, eşinizin vefası, emekleri gerçekten çok belli. Aile olmak ne kadar önemli. Burada görüyoruz ki siz o aileyi ayakta tutmuşsunuz" dedi.