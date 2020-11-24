Tüm ekip birbirine koronavirüs bulaştırdı oyun ertelendi: Tiyatro pozitif

HAKAN Altıner'in kurucusu olduğu Kedi Sahne Sanatları, koronavirüsle savaşıyor. Çamlıcanın Üç Gülü adlı yeni oyunlarını sahnelemek için prova yapan ekip geçtiğimiz hafta ilk Covid-19 vakasıyla sarsıldı. Ekipten Anıl Yürek'in testi pozitif çıktı. Ardından oyunun yönetmeni Hakan Altıner de virüsü kaptı.AYŞE Erbulak, Damla Çercisoğlu, Kahraman Sivri, Osman Barış Özkoçak, Erdoğan Soytürk de koronavirüsten kaçamadı. Ekipten sadece Aydan Şener ile İpek Tenolcay'ın testleri negatif çıktı. Tiyatroda başka bir oyun sergileyen Haldun Dormen de hastalanınca 21 Kasım'daki oyunlar ileri bir tarihe ertelendi.Kibarlık Budalası adlı oyunda rol alan 92 yaşındaki Haldun Dormen, GÜNAYDIN'a konuştu: "İki gündür kontrol amaçlı hastanedeyim. Durumum gayet iyi, hiçbir sıkıntı yok. Tüm değerlerim eski haline döndü."