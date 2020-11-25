Ahu Aysal: Kanser olduğumu 5 sene herkesten gizledim

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Ahu Aysal önceki akşam A Para'da yayınlanan A Plus programına konuk oldu. Tansu Ceylan'ın sorularına çok samimi yanıtlar veren Aysal, geçtiğimiz yıllarda yakalandığı kanser hastalığına şu sözlerle değindi: "Kanser olduğumu beş sene boyunca kızlarıma dahi söylemedim. Acıları değil sevinçleri paylaşmak gerekir. Kimseyi üzmek istemediğim için hastalığımı gizledim, ben kendimi çok seviyorum, gücümü sevgiden alıyorum."Eski eşi Ünal Aysal'la erken yaşta evlendiğini ancak hiç pişman olmadığını söyleyen Ahu Aysal, "Ünal'la ayrıldıktan sonra onun başka birisini sevdiğini artık kabullendim. Çünkü gençliğinden beri beni seviyordu, en sonunda birbirimizi annemizi babamızı sevdiğimiz gibi bir akraba ilişkisi olarak sevmeye başladık. Günümüzde boşanmalar oluyor ancak bence çiftler eğer çocukları varsa, çocuklar 18 yaşına gelene kadar ayrılmayı düşünmemeli" diye konuştu. Aysal, A Plus'ta yaptığı açıklamalarda ayrıca gençlere hayata karşı meraklı olmalarını, sürekli araştırmalarını ve tek bir işle değil bir çok konu ile ilgilenmelerini tavsiye etti.