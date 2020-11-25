Karizmatik oyuncu Oktay Kaynarca ile Yavuz Bingöl'den düet sürprizi! Oktay Kaynarca ve Yavuz Bingöl 'Kadına Şiddete Hayır' demek söyledi...

Atv'nin Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin karizmatik oyuncusu Oktay Kaynarca ve Yavuz Bingöl, kadına şiddete dikkat çekmek için stüdyoya girdi. Oktay Kaynarca hem meslektaşı hem de yakın arkadaşı Yavuz Bingöl ile 'Sen Bir Aysın' türküsünü seslendirdi.