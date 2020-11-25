Karizmatik oyuncu Oktay Kaynarca ile Yavuz Bingöl'den düet sürprizi! Oktay Kaynarca ve Yavuz Bingöl 'Kadına Şiddete Hayır' demek söyledi...

Atv'nin Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin karizmatik oyuncusu Oktay Kaynarca ve Yavuz Bingöl, kadına şiddete dikkat çekmek için stüdyoya girdi. Oktay Kaynarca hem meslektaşı hem de yakın arkadaşı Yavuz Bingöl ile 'Sen Bir Aysın' türküsünü seslendirdi.
Kadınların gördüğü şiddete ve kadın haklarına dikkat çekmek için stüdyoya giren ünlü sanatçılar, kaydı yaklaşık iki saatte tamamladı.
Türkünün yanı sıra kendi yazdığı ve 'Kadınlarımız Sebebimiz' adını verdiği şiirini seslendiren Oktay Kaynarca bir yeteneğiyle daha yine beğeni topladı. İşte Oktay Kaynarca ile Yavuz Bingöl'ün sürpriz düeti...
Oktay Kaynarca ve Yavuz Bingöl'ün "Sen Bir Aysın" düeti beğeni yağmuruna tutuldu | Video