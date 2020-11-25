Yılın bomba aşk haberi magazin gündemine son dakika düştü. Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün gönlünü yakışıklı oyuncu Ekin Mert Daymaz'a kaptırdı. Takvim'in haberine göre 38 yaşındaki Tuba Büyüküstün kendisinden 9 yaş küçük meslektaşı Ekin Mert Daymaz ile yeni bir aşka yelken açtı.