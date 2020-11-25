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! gönlünü yakışıklı oyuncu ’a kaptırdı!

Yılın bomba magazin gündemine düştü. Güzel oyuncu gönlünü yakışıklı oyuncu ’a kaptırdı. Son dakika olarak duyurulan iddiaya göre 38 yaşındaki Tuba Büyüküstün kendisinden 9 yaş küçük meslektaşı Ekin Mert Daymaz ile yeni bir aşka yelken açtı. Tuba Büyüküstün bir süre önce işletmeci ’den ayrılmıştı. İşte Ekin Mert Daymaz ile Tuba Büyüküstün aşkının ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 25.11.2020 11:32 Son Güncelleme: 25.11.2020 11:46 ABONE OL
Son dakika aşk bombası! Tuba Büyüküstün gönlünü yakışıklı oyuncu Ekin Mert Daymaz’a kaptırdı!

Yılın bomba aşk haberi magazin gündemine son dakika düştü. Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün gönlünü yakışıklı oyuncu Ekin Mert Daymaz'a kaptırdı. Takvim'in haberine göre 38 yaşındaki Tuba Büyüküstün kendisinden 9 yaş küçük meslektaşı Ekin Mert Daymaz ile yeni bir aşka yelken açtı.

Ortak dostları sayesinde tanışıp bir ay önce aşk yaşamaya başlayan ikili, basından uzak kalmak için de Bağdat Caddesi'nde buluşuyor. İlişkilerinin ortaya çıkmaması için birbirlerini Instagram'da da takibe almamış.

Tuba Büyüküstün bir süre önce işletmeci Umut Evirgen'den ayrılmıştı. 29 yaşındaki Daymaz, bugüne kadar Hande Erçel, Eliz Sakuçoğlu, Melisa Döngel ve Simay Barlas'la aşk yaşadı.

Güzel oyuncunun, Ekin Mert Daymaz'la aşkının gizli kalması için büyük çaba sarf ettiği söyleniyor..

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Son dakika aşk bombası! Tuba Büyüküstün gönlünü yakışıklı oyuncu Ekin Mert Daymaz’a kaptırdı!
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