Merak uyandıran Akıncı yayın için gün sayıyor

NTC Medya'nın yapımcılığında, atv ekranlarına gelmeye hazırlanan 'Akıncı' dizisinin üçüncü tanıtımı yayınlandı. Köklerini Osmanlı tarihinden alan ve İstanbul'u koruyan bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatan dizinin yeni tanıtım videosu seyirciyle buluştu.



Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı; kadrosunda Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimlerin bulunduğu dizinin yeni videosu ekran başındaki izleyicilerde heyecan ve merak uyandırdı.

İşte merakla beklenen fragman! AKINCI yakında ATV'de! | Video

Yayınlanan tanıtımlarıyla büyük ilgi gören ve önümüzdeki günlerde atv ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan 'Akıncı'nın proje tasarımını Hakan Kandal, yönetmenliğini Veli Çelik üstleniyor.