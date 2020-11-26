Son dakika haberi: Oyuncu İbrahim Büyükak'ın da Covid-19 testi pozitif çıktı! Korona olan İbrahim Büyükak temaslılarını tek tek aradı...

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınan oyuncu İbrahim Büyükak'ın koronaya yakalandığı haberi magazin gündemine son dakika olarak düştü. Sanat camiasından birçok ismin yakalandığı corona virüsün son kurbanlarından biri de İbrahim Büyükak.

Oyuncu ve komedyen İbrahim Büyükak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Habertürk'ün haberine göre sağlık durumu iyi olan Büyükak'ın tedavisi evinde devam ediyor. En son temaslı arkadaşlarını arayarak uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

İBRAHİM BÜYÜKAK KİMDİR?



İbrahim Büyükak, 20 Ağustos 1983, İstanbul doğumlu Türk oyuncu ve yazar. Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu. BKM Mutfak ekibine katılan son üyelerden biridir. Mayıs 2013'te 3+1 adlı TV programıyla Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç ile bir gece şovuna başladılar. Acun Ilıcalı'nın programı satın alması üzerine program 5 Ekim 2013'te 3 Adam adıyla devam etti. Ayrıca Tv8'de yayınlanan Bana Baba Dedi dizisinde Cüneyt karakterini canlandırmıştır. 2020'de 3 Adam'ın dağılması ile kendi başına projeler üretmeye başlamıştır.