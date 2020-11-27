Arnavutluk haftanın iki günü ‘Kuruluş Osman’ izliyor

Atv ekranındaki ikinci sezonunda da büyük ilgi gören ve çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olarak reytinglerde zirvede yer alan 'Kuruluş Osman', Türkiye'de olduğu gibi dünyada da ilgiyle takip ediliyor. Dünyanın birçok farklı coğrafyasında seyredilen 'Kuruluş Osman', Arnavutluk'un en çok izlenen dizisi oldu. İkinci sezon yayınına ülkenin önde gelen kanalı TV Klan'da 'Osmani' ismiyle başlayan ve haftanın iki günü Prime Time'da ekrana gelen 'Kuruluş Osman', bölüm başına ortalama yüzde 40 izlenme oranıyla reytinglerde birinci sırada alıyor.

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'Kuruluş Osman', heyecanla takip edilen ve çok konuşulan 35'inci bölümüyle çarşamba akşamının en çok izlenen yapımı oldu. Dizi Tüm Kişiler'de yüzde 12.55 izlenme oranı ve yüzde 26.73 izlenme payı, 20+ABC1'de ise yüzde 12.60 izlenme oranı ve yüzde 25.36 izlenme payı elde ederek birinci oldu. 'Kuruluş Osman'da Osman Bey, Savcı Bey ve Dündar Bey'i tam anlamıyla ipten aldı. Dizi #VatanSevgimiz etiketiyle sosyal medyada da büyük ses getirerek trendlerde yer aldı.