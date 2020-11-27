Son dakika haberi: Melisa Emirbayer "Seren Serengil'in kumpasına düştüm!" Selin Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra ile ilişkisi olduğu konuşulan eski Survivor yarışmacısı Melisa Emirbayer şikayetçi oldu!

BENİ KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ!

Selin Ciğerci'nin kendisini kaçırtıp, bıçakla tehdit ettiğine dair hazırladığı planda kendisini oyuncak ettiğini belirterek genç kadın, ' Selin Ciğerci ile durum ortaya çıktığında sosyal medya üzerinden açıklama yaptık. Bunun üzerine sunucusu olduğu programa çıkıp benim para aldığımı söyleyerek iftira attı. Var olmayan senaryoya o kadar çok inanmış ki herkesi olmayan bir senaryoya inandırıp, beni küçük düşürdü. Kendisine gönderdiğim mesajlarda telefon numaram aleni şekilde yayınlandı. Binlerce kişi telefonla arayıp mesaj atmaya başladı. Telefon numaramı da usulsüz şekilde yayan Seren Serengil'in cezalandırılmasını istiyorum' dedi. Savcılık tarafından genç kadının ihbar üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.