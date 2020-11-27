Son dakika haberi: Melisa Emirbayer "Seren Serengil'in kumpasına düştüm!" Selin Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra ile ilişkisi olduğu konuşulan eski Survivor yarışmacısı Melisa Emirbayer şikayetçi oldu!

BOĞAZINA BIÇAK DAYADI!
Bir magazin programında ortaya atılan iddiaya göre Gökhan Çıra eşi Selin Ciğerci'yi survivor yarışmasıyla adını duyuran Melisa Emirbayer ile aldatmış, İhaneti öğrenen Selin Ciğerci ise Emirbayer'i boğazına dayadığı bıçakla "kocama yaklaşma" diye tehdit etmişti. Seren Serengil yaşanılan olayları Melisa Emirbayer'in kendisine anlattığını söyleyerek, sunucusu olduğu programda genç kadınla yaptığı yazışmaları ve sesli mesajları yayınlamıştı. O kayıtta Emirbayer, 'Sen şey de Seren Abla, içeri giriyor zorla bıçakla. Oda oda arıyor. Bulunca bıçağı dayıyor ben sana detaylı anlatacağım nasıl geliştiğini. Sonra vurmaya başlıyor" ifadelerini kullanmıştı.
KUMPASIN İÇİNE ÇEKİLDİM
Reyting almak için Seren Serengil tarafından kendisine iftira atıldığını ileri süren Melisa Emirbayer, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayet dilekçesinde, Serengil'in bir plan yaptığını, plan dahilinde hareket eden Serengil'in Selin Ciğerci'nin kendisine kötülük yapacağını söylediğini bu konuşma sonrası paniğe kapıldığını ve kumpasın içine çekildiğini kaydetti.
BENİ KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ!
Selin Ciğerci'nin kendisini kaçırtıp, bıçakla tehdit ettiğine dair hazırladığı planda kendisini oyuncak ettiğini belirterek genç kadın, ' Selin Ciğerci ile durum ortaya çıktığında sosyal medya üzerinden açıklama yaptık. Bunun üzerine sunucusu olduğu programa çıkıp benim para aldığımı söyleyerek iftira attı. Var olmayan senaryoya o kadar çok inanmış ki herkesi olmayan bir senaryoya inandırıp, beni küçük düşürdü. Kendisine gönderdiğim mesajlarda telefon numaram aleni şekilde yayınlandı. Binlerce kişi telefonla arayıp mesaj atmaya başladı. Telefon numaramı da usulsüz şekilde yayan Seren Serengil'in cezalandırılmasını istiyorum' dedi. Savcılık tarafından genç kadının ihbar üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.