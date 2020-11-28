ATV’den yeni dizi: Dört gencin yürek burkan öyküsü

'Dizi atv'de izlenir' sloganıyla yıllardır efsane yapımları ekranlara getiren atv'den bir dizi daha geliyor: 'Kardeşlerim'. Hayat mücadelesi veren dört kardeşin iç burkan, sevgi dolu hikâyesi, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsü yakında atv'de yayınlanacak.

Yapımına NGM'nin imza attığı, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı dizi, sete çıkmaya hazırlanıyor. Aile olmayı, kardeş olmayı, doğruyu ve yanlışı, varlığı ve yokluğu incelikli bir şekilde işleyen dizide; Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Halit Özgür Sarı, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Simge Selçuk, Damla Su İkizoğlu, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek, Kaan Sevi, Melis Minkari ve Recep Usta rol alıyor.

EKİP OKUMA PROVASINDA BULUŞTU



Önümüzdeki hafta çekimleri başlayacak olan dizinin okuma provaları geçtiğimiz günlerde NGM'nin ofisinde gerçekleştirildi. Provalarda ilk kez tüm kadro bir araya geldi. Birbirleriyle kaynaşan oyuncuların, neşeli ve enerjik tavırları objektiflere de yansıdı.