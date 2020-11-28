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: yeniden ! geçirmiş hastanelik olmuştu…

Magazin gündemi ’ndan gelen haberiyle sarsıldı. 63 yaşındaki şarkıcı Mustafa Topaloğlu, geçen günlerde geçirmiş ve hastanelik olmuştu. ile ’ın sunduğu programa katılan Mustafa Topaloğlu, program sonrası aniden fenalaşmıştı. Üç gün boyunca ve Araştırma Hastanesi'nde gören şarkıcı, hastaneden taburcu olup evinin yolunu tutmuştu. Mustafa Topaloğlu'ndan bir kez daha korkutan haber geldi, şarkıcının yeniden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 28.11.2020 09:49 Son Güncelleme: 28.11.2020 09:55 ABONE OL
Son Dakika Haberler: Mustafa Topaloğlu yeniden hastaneye kaldırıldı! Kalp krizi geçirmiş hastanelik olmuştu…

63 yaşındaki şarkıcı Mustafa Topaloğlu, geçen günlerde kalp krizi geçirmiş ve hastanelik olmuştu. Topaloğlu'ndan bir kez daha korkutan haber geldi, şarkıcının yeniden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

İki hafta önce Demet Akalın ile Alişan'ın sunduğu 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programına katılan şarkıcı, program sonrası aniden fenalaşmıştı.

Üç gün boyunca Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören şarkıcı, hastaneden taburcu olup evinin yolunu tutmuştu.

Bugün yeni bir gelişme yaşandı. Snob Magazin'in haberine göre; Mustafa Topaloğlu'nun yeniden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Topaloğlu'nun, kontrol amaçlı hastanede tutulduğu ve bilincinin açık olduğu ifade edildi.

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Son Dakika Haberler: Mustafa Topaloğlu yeniden hastaneye kaldırıldı! Kalp krizi geçirmiş hastanelik olmuştu…
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