Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği’nden Turkuvaz Medya’ya ödül yağmuru

Radyove Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) tarafından verilen 2019 Medya Oscarları sahiplerini buluyor. Törende ödül alacak isimler açıklandı. RTGD Başkanı Şebnem Bursalı, ödüllerin her yıl olduğu gibi titizlikle belirlendiğini söyledi. Turkuvaz Medya da altı ödülün sahibi oldu. Başarılı isimler, ödüllerini 16 Aralık'ta gerçekleşecek törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alacak.Altın Kalite Ödül Töreni'nde yılın en iyileri ödüllendirildi. Önceki akşam The Green Park Otel'de gerçekleşen gecede GÜNAYDIN muhabiri Gökhan Gökduman, Yılın En iyi Magazin Muhabiri ödülüne layık görüldü.