Haberler Günaydın Haberleri Son dakika haberi: Serenay Sarıkaya'dan itibar davası! Serenay Sarıkaya'yı kızdıran iddia 'Evli bir kulüp başkanıyla aşk yaşıyor’...

haberi: 'dan ! Serenay Sarıkaya'yı kızdıran iddia 'Evli bir kulüp başkanıyla aşk yaşıyor’...

Komedyen ile aşk yaşaması büyük ses getiren güzel oyuncu olaylı birlikteliğine geçtiğimiz haftalarda nokta koymuştu. Bir süredir ekranlardan uzak olan ama magazin gündeminden hiç düşmeyen Serenay Sarıkaya hakkında haberi geldi. Serenay Sarıkaya, kendisiyle ilgili ortaya atılan ‘Evli bir kulüp başkanıyla aşk yaşıyor’ şeklindeki iddialara sessiz kalmadı. İşte Serenay Sarıkaya'nın açtığı itibar davasının ayrıntıları...

DENİZ YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 29.11.2020 09:58 Son Güncelleme: 29.11.2020 10:20 ABONE OL
Son dakika haberi: Serenay Sarıkaya'dan itibar davası! Serenay Sarıkaya'yı kızdıran iddia 'Evli bir kulüp başkanıyla aşk yaşıyor’...

Defne Samyeli ile Cem Yılmaz aşkını bitiren kadın olarak gösterilen Serenay Sarıkaya sürpriz birlikteliğine geçtiğimiz haftalarda nokta koymuştu. Karantina dönemine birbirlerinden hiç ayrılmayan çiftin aşkı Atina'da objektiflere yakalanmalarıyla ortaya çıkmıştı.

Bir süredir ekranlarada görünmeyen ama Cem Yılmaz ile olaylı başlayan aşkı ile magazin gündeminden hiç düşmeyen Serenay Sarıkaya'yı kızdırdılar.

Serenay Sarıkaya, kendisiyle ilgili ortaya atılan 'Evli bir kulüp başkanıyla aşk yaşıyor' şeklindeki iddialara sessiz kalmadı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, bu söylentileri ortaya atan köşe yazarından şikayetçi oldu.

İTİBAR DAVASI

Sarıkaya, kişiliğinin ve itibarının zedelendiğini, psikolojik olarak travma yaşadığını belirterek 50 bin lira tazminat talep etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Serenay Sarıkaya'dan itibar davası! Serenay Sarıkaya'yı kızdıran iddia 'Evli bir kulüp başkanıyla aşk yaşıyor’...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA