Son dakika haberi: Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı olay görüntüleri ardından sessizliklerini bozdu! Survivor Barış ve Nisa yalanladıkları aşkları ortaya çıkınca "Arkadaş kazığı yedik..."

AÇIKLAMA GELDİ

Barış ve Nisa cephesinden konuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Biz her insanın yaşamasını istediğimiz türden güzel bir ilişkiyi aylardır yürütüyoruz ve birbirimizi çok seviyoruz." ifadelerine yer verildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Bizler bir TV programı ile hayatlarınıza girmiş iki genç bireyiz. Programın bitmesinin ardından hem kariyerimiz adına hem de sevginize laik olmak için sadece yaptığımız işlerle anılmayı ve sizlerle daha faydalı dokunuşlar yapmayı amaçladık ve bunun için çalışmaya devam ediyoruz.

Bu sebeple yaklaşık 4 aydır hakkımızda yapılan tüm yorumlara eleştirilere cevapsız kalmayı tercih ettik. İlişki ile gündeme gelmenin bunu PR çalışması olarak kullanmanın ikimizin de hayata bakışına çok aykırı olduğunu bilmenizi isteriz.

Güzel işlerimizi hayata geçirip daha ileri zamanlarda bir açıklama yapmayı isterken bugün yaşanan durum karşısında bir açıklama yapma gereği duyduk.

Biz her insanın yaşamasını istediğimiz türden güzel bir ilişkiyi aylardır yürütüyoruz ve birbirimizi çok seviyoruz. İlişkimizi tüm yakın çevremiz ailemiz bilmekte ve desteklemektedir. Bundan sonrası için de bu konularda konuşulmak yerine sadece işlerimizle anılmak istiyoruz.

İnsanların özelini kayda alıp paylaşmak suçtur. Şu an yayınlanan videoyu çeken ve paylaşan kişi çok yakın zamanda yargı önünde bunun cezasını ödeyecektir.

Dileriz arkadaş bildiğiniz kimse sizin özel anlarınızı çekip paylaşmaz ve arkadaş kazığı yemezsiniz. İlişkiler ekran önünde değil kalplerde yaşanmalıdır. Bizimle birlikte olan tüm güzel insanlara teşekkürler.