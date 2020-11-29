Son dakika haberi: Yıldız Savaşları (Star Wars) serisinin Darth Vader'ı David Prowse hayatını kaybetti! David Prowse'un ölüm nedeni...

Prowse'un menajeri Thomas Bowington yaptığı Facebook paylaşımı üzerinden, "David birçok canavar ve kötü karakteri canlandırsa da hepimiz için bir kahraman oldu. Güç seninle olsun, daima!" açıklamasını yaptı.

David Prowse, Carrie Fisher ile rol almıştı. Fisher, İngiliz meslektaşının ağır aksanı dolayısıyla "Darth Farmer" yani Çiftçi lakabını takmıştı.