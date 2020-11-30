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haberi: ile 'ın çekişmeli boşanmasında ! Yağmur Aşık sinir krizi geçirdi!

ile davasında gelişmesi! Emre Aşık, eşi Yağmur Aşık'a geçtiğimiz yıllarda aldatıldığı iddiasıyla açmıştı. Yağmur Aşık'ın çalıştığı oteli bastığını ileri süren Emre Aşık, "Emre'nin 'e'si kalmayacak. Türkiye'de seni bitireceğim' diyerek kendisini tehdit eden Yağmur Aşık'ı savcılığa ihbar etmişti. İstanbul ’nde ünlü futbolcu Emre Aşık ve Yağmur Aşık arasında görülen gizli çekişmeli boşanma davasında bugün flaş bir gelişme yaşandı. Gelen son dakika haberine göre davanın gizliliğinden dolayı basın içeri alınmazken Yağmur Aşık, duruşma çıkışında ‘ Evimi elimden aldınız. Nafakamı elimden aldınız’ diyerek sinir krizi geçirdi.

DENİZ YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 30.11.2020 13:06 Son Güncelleme: 30.11.2020 13:21 ABONE OL
Son dakika haberi: Emre Aşık ile Yağmur Aşık'ın çekişmeli boşanmasında flaş gelişme! Yağmur Aşık sinir krizi geçirdi!

Eski milli futbolcu Emre Aşık, eşi Yağmur Aşık'a geçtiğimiz yıllarda aldatıldığı iddiasıyla boşanma davası açmıştı. Yağmur Aşık'ın çalıştığı oteli bastığını ileri süren Emre Aşık, "Emre'nin 'e'si kalmayacak. Türkiye'de seni bitireceğim' diyerek kendisini tehdit eden Yağmur Aşık'ı savcılığa ihbar etmişti.

Bununla birlikte Yağmur Aşık ile cezaevi firarisi olan sevgilisi Erdi Sungur, Emre Aşık'ı öldürmek için cinayet planı yaptıkları iddiasıyla Düzce Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması devam ediyor.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Çekişmeli devam eden boşanma davası bugün Aile Mahkemesin'de görüldü. Gizlilik kararı nedeniyle basın içeri alınmadı. Emre Aşık ve Yağmur Aşık duruşma salonunda yüz yüze geldi. Tanıkların dinlendiği duruşma çıkışında Yağmur Aşık 'Evimi elimden aldınız. Nafakamı elimden aldınız.' Diyerek duruşma salonunun önünde sinir krizi geçirdi. Topuğu kırılan Yağmur Aşık, adliyeden sendeleyerek ayrıldı.

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Son dakika haberi: Emre Aşık ile Yağmur Aşık'ın çekişmeli boşanmasında flaş gelişme! Yağmur Aşık sinir krizi geçirdi!
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