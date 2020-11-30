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sosyal medyadan paylaşmıştı! bana psikolojik olarak travma yaşattı’

Ünlü oyuncu , iki yıl önce eşi ’ın fotoğrafını ’dan paylaşmıştı. Yeşilmen’in paylaşımı o dönem çok konuşulmuştu. Yapımcı de bu kareyi “” adlı programda yayınladı. Bilal Özbilge’nin avukatının iddiasına göre Ali Uğur Akbaş, yapımcıyı arayıp tehdit ve hakaret etti. Bilal Özbilge’nin şikâyeti üzerine ’nde ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından yargılanan Akbaş, 14 bin 600 lira para cezasına çarptırıldı. Davalı yüzünden psikolojik travma yaşadığını söyleyen ünlü yapımcı, Ali Uğur Akbaş’a 100 bin liralık manevi tazminat davası da açtı.

Giriş Tarihi: 30.11.2020 16:05 Son Güncelleme: 30.11.2020 16:10 ABONE OL
Yeliz Yeşilmen sosyal medyadan paylaşmıştı! Bilal Özbilge ‘Ali Uğur Akbaş bana psikolojik olarak travma yaşattı’

Oyuncu Yeliz Yeşilmen, iki yıl önce eşi Ali Uğur Akbaş'ın fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

Hürriyet'in haberine göre; Yapımcı Bilal Özbilge de bu kareyi "Söylemezsem Olmaz" adlı programda yayınladı.

Özbilge'nin avukatının iddiasına göre Akbaş, yapımcıyı arayıp tehdit ve hakaret etti.

Özbilge'nin şikâyeti üzerine İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından yargılanan Akbaş, 14 bin 600 lira para cezasına çarptırıldı.

Davalı yüzünden psikolojik travma yaşadığını söyleyen ünlü yapımcı, Akbaş'a 100 bin liralık manevi tazminat davası da açtı.

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Yeliz Yeşilmen sosyal medyadan paylaşmıştı! Bilal Özbilge ‘Ali Uğur Akbaş bana psikolojik olarak travma yaşattı’
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