Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın setini magandalar bastı! EDHO'nun başrol oyuncusu Oktay Kaynarca yaşananları anlattı...

Atv'nin sevilen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın setini basan bir grup zorba, kadın çalışanlara saldırdı. Maltepe'de bir otelde çekimler için hazırlık yapan set çalışanları, alkollü ve uyuşturucu maddenin etkisinde oldukları iddia edilen kişilerce sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı. Olay, Zümrütevler Mahallesi Başöğretmen Caddesi'ndeki bir otelde 29 Kasım'da yaşandı. İddialara göre; otelin kafe bölümünde yapılacak çekimler için set hazırlığını tamamlayan kadın çalışanlar G.S., B.Ç. ve B.A., kostümlerini değiştirmek üzere otel odalarına çıktıkları sırada yan odadaki kişilerce önce sözlü hakarete uğradı.

ALKOLLÜ VEYA UYUŞTURUCU MADDE ETKİSİNDE

Söz konusu kişilerin alkollü veya uyuşturucu madde etkisinde olduğunu düşünen kadınlar, duruma aldırış etmeden kendi odalarına geçti. Kadınların odasına bir süre sonra ünlü dizi oyuncuları da geldi. Yan odadaki saldırganlar, oyuncuları görünce fotoğraf çektirme bahanesiyle odaya girdi. Sözde fotoğraf çektirmek isteyen grup ile çalışanlar arasında çok geçmeden sözlü tartışma başladı ve otelin özel güvenlik çalışanları durumu yatıştırmaya çalıştı. Şüpheliler, oyuncuların aşağıya inmesiyle birlikte set çalışanlarına saldırdı. Yaşananların ardından olay yerine giden Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri saldırganları gözaltına aldı. G.S. polise verdiği ifadede, şüphelilerin yaklaşık olarak 7-8 kişi olduklarını ve kendilerine saldırmak için otel odasının kapısını kırmaya çalıştıklarını anlattı.