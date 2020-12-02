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Son Dakika Haberler: acı haberi sosyal medyadan duyurdu! Eşinin haberiyle sarsıldı… hayatını kaybetti!

Magazin gündemi ’den gelen son dakika haberiyle sarsıldı… Eski oyuncu ve manken Yaşar Alptekin'in eşi hayatını kaybetti. Yaşar Alptekin, eşinin haberiyle sarsıldı. Yaşar Alptekin, hesabından yaptığı açıklamada, eşi Nilgün Altınyay'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaşar Alptekin, "Gönlümün sultanı, çocuklarımın anası, hayat arkadaşımı, sevdiğimi en sevdiğime, gerçek sahibine yolladık. Allah rahmet eylesin. Allah günahlarını affetsin, Peygamber efendimize komşu eylesin" mesajını yayınladı.

Giriş Tarihi: 2.12.2020 10:27 Son Güncelleme: 2.12.2020 10:46 ABONE OL
Son Dakika Haberler: Yaşar Alptekin acı haberi sosyal medyadan duyurdu! Eşinin ölüm haberiyle sarsıldı…Nilgün Altınyay hayatını kaybetti!

Son Dakika Haberler... Eski oyuncu ve manken Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay yaşamını yitirdi. Alptekin, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Yaşar Alptekin, eşinin ölüm haberiyle sarsıldı. Eski oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eşi Nilgün Altınyay'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Alptekin, "Gönlümün sultanı, çocuklarımın anası, hayat arkadaşımı, sevdiğimi en sevdiğime, gerçek sahibine yolladık. Allah rahmet eylesin. Allah günahlarını affetsin, Peygamber efendimize komşu eylesin" mesajını yayınladı.

Çift, 1995'te boşanmış, geçtiğimiz yıl tekrardan nikah masasına oturmuştu. İkilinin bu evliliklerinden Ayris Alptekin adında bir kızları dünyaya gelmişti. Alptekin, eşiyle yeniden bir araya gelmesi hakkında şunları söylemişti:

Bu yaştan sonra aşk falan... Mantık daha fazla. Gençken daha fiziksel bir güzellik arıyorsunuz. Şimdi benimle martılara simit atacak birini arıyorum. Galata'da yürüyecek birini arıyorum. Öyle bir insanı buldum var şu anda. Çok eskiye dayalı bir sevgi bu. 21 sene sonra birbirimizi bulduk. Benim hayatımda hep aşk vardır. Allah aşkından başka aşkım yok şuan. Bir de kızıma olan aşkım var. Onunla umreye gitmek istiyorum. O zamanlar birbirimizin kıymetini bilemedik. Şimdi demlenmiş çay gibiyiz.

Son Dakika Haberler: Yaşar Alptekin acı haberi sosyal medyadan duyurdu! Eşinin ölüm haberiyle sarsıldı…Nilgün Altınyay hayatını kaybetti!

Kızımla ortak verdiğimiz bir karar sonucu onu buldum. Kızım baba 'ben anneme gidiyorum, seni özlüyorum. Sana geliyorum annemi özlüyorum. Hep bir tarafım yarım' dedi. Kızımız anne babasıyla aynı evde olsun dedik. O hiç evlenmedi. Çok zor günler geçirdi. Kimseye muhtaç olmadan mücadelesini verdi.

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Son Dakika Haberler: Yaşar Alptekin acı haberi sosyal medyadan duyurdu! Eşinin ölüm haberiyle sarsıldı…Nilgün Altınyay hayatını kaybetti!
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