Yeliz Yeşilmen'in eşi Ali Uğur Akbaş'a 100 liralık tazminat davası!

İş adamı Ali Uğur Akbaş'ın yatakta atletli haliyle kahvaltı yaparken ki fotoğrafını eşi Yeliz Yeşilmen'in sosyal medya hesabı üzerinden paylaşması, uzun süre magazin gündeminde yer almıştı. Televizyon programı yapımcısı Bilal Özbilge'nin fotoğrafı programda yayınlaması üzerine arayıp hakaret ve tehditlerde bulunduğu iddia edilen iş adamı Akbaş hakkında 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından 9 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
Akbaş, şikayetin ardından soruşturma aşamasında telefon konuşmasını içeren ses kaydının kendisine ait olmadığını belirtmişti.
TAZMİNAT DAVASI AÇTI
Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın ardından Bilal Özbilge, Asliye Hukuk Mahkmesi'ne başvurarak manevi tazminat davası açtı.
Bilal Özbilge, Yeliz Yeşilmen'in sosyal medyada yatakta atletli haliyle kahvaltı yaparken ki paylaşımı üzerine magazin gündeminde yer aldığını, 'Söylemezsem Olmaz' adlı programda tartışıldığı günün geç saatlerinde Ali Uğur Akbaş tarafından aranarak 'Seni bitireceğim, ben seni kafaya taktım.
Bundan sonra başına gelecekleri düşün.' Şeklinde devam eden konuşmanın ardından sinkaflı küfürler ettiğini ve bunların sonucunda manevi olarak zarara uğradığını dile getirdi.
100 BİN LİRA TALEP ETTİ
Hakaret ve sinkaflı küfürlerin doğrultusunda manevi olarak zarar uğradığını dile getiren Bilal Özbilge, Ali uğur Akbaş'a 100 bin liralık tazminat davası açtı. Dava Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek.