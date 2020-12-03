Yeliz Yeşilmen'in eşi Ali Uğur Akbaş'a 100 liralık tazminat davası!

Bundan sonra başına gelecekleri düşün.' Şeklinde devam eden konuşmanın ardından sinkaflı küfürler ettiğini ve bunların sonucunda manevi olarak zarara uğradığını dile getirdi.

100 BİN LİRA TALEP ETTİ

Hakaret ve sinkaflı küfürlerin doğrultusunda manevi olarak zarar uğradığını dile getiren Bilal Özbilge, Ali uğur Akbaş'a 100 bin liralık tazminat davası açtı. Dava Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek.