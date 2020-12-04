Dünya Serbest Dalış rekortmeni Ufuk Koçak ‘O rekoru Eren Bülbül’e adadım…’

"Enkaz altından çıkarılıp hastaneye yatırıldıktan sonra düşünecek çok vaktim oldu. Ayaklarım olmadan ellerimi kullanarak en rutin ihtiyaçlarımı bile kimseden yardım almadan gidermek istiyordum. İşte o günlerde ilk tırmanışımı klozete tırmanmak için yapmıştım. O günden bugüne hayatıma çok şey kattım. Dün klozete bile zor tırmanırken bugün gözümü Everest'e diktim. Hayatımıza sınırlar koymayalım. Azmederek, çalışarak sınırları aşabileceğimizi insanlara göstermek en büyük amacım. Şimdi görüyorum pandemiden dolayı insanlar evde kalmaktan şikayet ediyor. Bir de 'engelli' diye tanımladığınız insanların hayatlarına bakın. Onlar eve mahkum, çok nadir dışarıya çıkabiliyor. Evlerde kaldığımız bu süreçte engellenen insanlarla empati yapmak için güzel bir fırsat bu durum. Umarım, hayatın normal akışında dışarı çıkmak için türlü çaba harcayan, koşullarını zorlayan, 'engellenen' vatandaşlarımızın neler hissettiğini daha iyi anlarız."