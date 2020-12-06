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Şarkıcı geçtiğimiz günlerde baba acısıyla sarsıldı…

Anne olmak için gün sayan , geçtiğimiz günlerde baba acısıyla sarsıldı. Geçtiğimiz şubat ayında iş insanı ile evlenen Özbey'in 64 yaşındaki babası , geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 32 yaşındaki Özbey, vefat eden babasının ardından yeni bir paylaşımda bulundu. İşte Merve Özbey’in paylaşımı…

Giriş Tarihi: 6.12.2020 17:23 Son Güncelleme: 6.12.2020 18:23 ABONE OL
Şarkıcı Merve Özbey geçtiğimiz günlerde baba acısıyla sarsıldı… Yürek burkan paylaşım

Şarkıcı Merve Özbey'in 64 yaşındaki babası Ahmet Özbey, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Özbey, vefat eden babasının ardından yeni bir paylaşımda bulundu.

Anne olmak için gün sayan Merve Özbey, geçtiğimiz günlerde baba acısıyla sarsıldı. Geçtiğimiz şubat ayında iş insanı Kenan Koçak ile evlenen Özbey'in 64 yaşındaki babası Ahmet Özbey, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

32 yaşındaki Özbey, vefat eden babasının ardından yeni bir paylaşımda bulundu.

"Bugün babacığım gideli tam yedi gün oldu. Yedi koca gün..." diyen şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

Allah sabrını veriyor ve bir şekilde geçiyor günler. Arayan, soran, yanımızda olan, bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederiz. Elimizden geldiğince iyi olmaya çalışıyoruz. Kızımızın sağlığı gayet yerinde.

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Şarkıcı Merve Özbey geçtiğimiz günlerde baba acısıyla sarsıldı… Yürek burkan paylaşım
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