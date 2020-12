Şükrü Özyıldız: Hayalim Akıncı dizisiyle gerçek oldu

Atv ekranlarında yayınlanacak 'Akıncı' inanılmaz, çok heyecanlı bir dizi geliyor. Modern kahraman hikayesi. Çok heyecanlıyım. 'Keşke Türkiye'de süper kahraman işi yapılsa da ben de oynasam' derdim, gerçek oldu. Bu dizide yer almaktan gurur duyuyorum. Dövüş geçmişim vardı, silah eğitimi aldım. Disiplinle, mental ve fiziksel olarak role hazırlandım. Mayıs ayından beri karakterle içiçeyim, rolle bütünleştiğimi hissediyorum.'Akıncı'ya psikolojik olarak adapte olmak biraz zordu. Oyuncu koçlarım her zaman yanımdaydı. Yönetmenimiz Veli Çelik'e çok güveniyorum. Çok profesyonel bir ekibimiz var. Biz kendimizi hor görüyoruz, 'Türkler yapamaz' diyoruz. Tabii ki bütçe ile alakalı bir durum. Bundan dolayı yapımcımız NTC Medya'ya çok teşekkür ediyorum. Bütün bu dinamikler bir araya gelince yapılabiliyormuş. Başrolü paylaştığım Büşra Develi de çok sevdiğim arkadaşım. Patner olarak ona güveniyorum, aramızdaki uyumun seyirciye geçeceğini düşünüyorum.Kahramanlık bütün dünyanın acılarına son vermek gibi düşünülüyor. Ama herkes kendi çevresini düzeltmeye, güzelleştirmeye çalışsa her şey bitmiş olacak. Yani önce etrafımıza yardımla işe başlamamız lazım.GQ dergisinin bana verdiği Yılın En İyi Erkek Oyuncusu ödülü benim için çok değerli. Çok mutlu oldum.Kendime karşı çok acımasızım. Bir şeyi izlediğimde, neden daha iyisi yapmaım diye kendime kızıyorum. Bu şekilde daha iyisini bulmaya çalışıyorum. Yönetmen beğense de kendimi eleştiririm.Ben pandemi sürecine zor çok adapte oldum çünkü anlamadım ilk başta. Adapte olduktan sonra da dışarı çıkmak zor geldi. Kendi içimize döndük, hayatımızı gözden geçirdik. Önce hiçbir şey yapmak istemedim, durma hali geldi. Sonra herkes gibi ekmek yapmak için mutfağa girdim, 'Akıncı' senaryosu gelince bıraktım.Kariyerimi yönetmeye dikkat etmeye çalışıyorum. Hiperaktif bir yapım var. Hep bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Tabii ki menajerimin ve arkadaşlarımın fikirlerine güveniyorum. Hislerime de güveniyorum. İyi niyetli olduğum için çağırıyorum belki de iyi işleri.Sahneye koyduğumuz 'Alice' müzikalini özledim. Başlangıçta çok heyecanlıydık, gergindik. Sahneye çıktıkça piştik ve rahatlamaya başladık.Bir karakteri oynarken içimin kıpır kıpır olması lazım, hissetmem lazım. Heyecanı yakaladığım an bırakmıyorum.Arada balatalarımın sıyrıldığı oluyor. İyi ki güvendiğim arkadaşlarım var, menajerim var. Oyuncuyum ve oynama halinden uzaklaşmamaya çalışıyorum. İlginin keyfini sürüyorum tabii ki. Oyuncuyum, bu hedeften uzaklaşmamaya çalışıyorum.'Kuruluş Osman' dizisi çok güzel gidiyor. Çok aşık olduğum ve koşa koşa gittiğim bir set… 25 senedir en zorlandığım set oldu. Ata bin, attan in, kılıç çek, drama sahneleri gerçekten zor ama oyunculuk anlamında da çok güzel bir şans… Fiziksel ve ruhsal sınırları bu kadar zorlaması çok güzel.'Osman' karakterini Burak Özçivit gibi oynayabilecek başka bir Türk aktör yok, net olarak söylüyorum. Dizinin bir fanı gibi anlatıyorum ama durum bu. Uzun bir hazırlık sürecimiz oldu. Bölümleri izlerken de dizinin fanı gibi izliyorum, 'Haydi Allah' diyorum, kaptırıyorum kendimi.'Kuruluş Osman'ın ciddi bir eğitim süreci var. Dizide oynamadan aylar öncesinden at, kılıç, ok eğitiminden geçiyorsun. Ama asıl devran sette dönüyor. Bana sorarsanız biz 'Game of Thrones' çekiyoruz, bu net… O yüzden çok mutluyum.'Kuruluş Osman' tüm dünyada tekrar izlenmeler ve dijital platformlarla birlikte bir bölüm 4.5 milyar izlenme elde ediyor, yani dünyayı fethediyor.Günümüz teknolojisi imkanlarıyla biz kadınların yaşadıkları sıkıntılara bakıyorum, ardından dizide anlattığımız dönemdeki kadınların hikayesini yaşıyorum. Bu bana muazzam geliyor. Kadının güçlü olduğunu, ürettiklerinden dolayı saygı ve sevgi duyulduğu ve dini değerlerimizle de hürmet gördüğü bambaşka bir platform var.Kendi değerlerine sahip çıkmayıp başkalarının ahlaki, fiziksel, sosyal değerlerini edinmeye çalışırsan o yapıştırmadan mutluluk çıkmaz. Kendi öz değerlerimi revize etmeye her zaman varım. Anneye hürmet, düşkünü korumak vicdani sorumluluktur. Bu dünyanın her yerinde her insan için geçerlidir. Kendi değerlerine sahip çıkmıyorsan, değerlerini parayla değiştiriyorsan emin ol 2-3 sene içinde şahane depresyon yaşayacaksın.Yakında atv'de başlayacak 'Kardeşlerim' dizisinde rol alıyorum. Bu dizi unuttuğumuz eski günleri bize hatırlatan, bizi anlatan ve kültürümüzü yansıtan, eksikliğini hissettiğimiz bir proje olacak. Böyle bir dizide yer almaktan çok memnunum.'Muse' adlı oyunumla en son Avustralya'ya gittim. Oyunuma gösterilen teveccüh beni çok mutlu etti. Kültür ve Turizm Bakanımız'a projenin arkasında durmasından ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.Meddahlık bizde erkek egemen bir tiyatro olarak görülse de ben bir kadın olarak bunu oyunuma yansıttım. Performansımla ilgili Türkiye'nin Merly Streep'i olarak anılmaktan mutlu oldum. Yabancı eleştirmenler, oyunumdan sonra geleneksel Türk tiyatrosunu okumaya başladıklarını belirttiler, çok gururlandım.'Kırmızı Bavul' kitabımı film olsun diye yazdım.Karşımdakinin fikirlerine ve duygularına önem veririm. Hırslı olma halinden uzaklaştığımızda empati ve sempatinin önemini anlıyoruz.Cesaretliyim ki 'Akıncı'yı oynuyorum. Oynama halinin hiçbir zaman biteceğini düşünmüyorum. Her bir anımın kıymetini biliyorum. Allah'ın 'Yürü ya kulum' demesi de önemli.