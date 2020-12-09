Son dakika haberi: Doya Doya Moda jürisi Gülşah Saraçoğlu canlı yayında küfürler yağdırmıştı... Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Gökhan Göz sessizliğini bozdu!

Şu sıralar Doya Doya Moda programında jüri koltuğunda izlediğimiz modacı Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Gökhan Göz'e ettiği küfürler gündeme bomba gibi düştü. Doya Doya Moda jürisi Gülşah Saraçoğlu bir ayrılıp bir barıştığı eski sevgilisi Gökhan Göz'ün Instagram canlı yayınında ağzını fena bozdu. Bir dönem adı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ile de anılan Gökhan Göz evinde çalgıcılarla eğlendiği anlarda canlı yayın açtı. Gökhan Göz'ün canlı yayınına eski sevgilisi Gülşah Saraçoğlu'nun ettiği küfürler damga vurdu.
Bülent Ersoy, Seda Sayan, Demet Akalın ve Deniz Seki başta olmak üzere çok sayıda ünlü ismin modacısı olan Gülşah Saraçoğlu, üçüncü kez barıştığı iş adamı sevgilisi Gökhan Göz ile yine olaylı bir şekilde ayrıldı.
Gökhan Göz önceki akşam Instagram üzerinden canlı yayın yaptı. Evinde arkadaşlarıyla eğlenen Göz o anları paylaşırken, Gülşah Saraçoğlu eski sevgilisine küfürler yağdırmaya başladı.
Saraçoğlu, "Hayatımdaki en büyük pişmanlığım.", "Yanındaki o... devam et.", "S... git köpek" gibi şok ifadeler kullanırken, o esnada Göz ve arkadaşları, uzun süre olaydan habersiz şarkı çalıp söylemeye devam etti.
'ÖFKE KONTROLÜMÜ SAĞLAYAMADIM'
Saraçoğlu, çıkan haberlerden sonra Instagram hesabından açıklama yaptı. Ünlü modacı, "Psikolojik olarak kadına şiddetin başka bir türünü yaşamış bulunmaktayım. Öfke kontrolümü sağlayamadım. Üzgünüm, pişmanım ve tüm sevenlerimden özür dilerim." dedi.
Yaşananlardan sonra Gökhan Göz de suskunluğunu bozdu. Instagram hesabından açıklamam yapan iş insanı, "Dün yaşanan ve basına yansıyan haberler sonrası bu açıklamayı yapma gereği duydum" dedi.
'BENİM KİMSEYE KARŞI BİR KİNİM YOK'
Göz, açıklamasında "Öncelikle yaşanmış ve bitmiş bir ilişkinin ardından bu tarz haberlerle gündeme gelmek beni ve ailemi derinden sarsmıştır. Benim kimseye karşı bir kinim olmadığı gibi, karşı taraftan da bu hassasiyeti beklemekteyim. Kadına karşı şiddete 'Hayır' dediğimiz gibi erkeğe karşı da şiddetin sonuna kadar karşısındayız... Herkesin ailesi, değerleri ve sevdikleri var. Dün yaşanmış olay tamamen talihsizlik olduğunu düşünmekle birlikte, bir daha tekrarlanmayacağını temenni ediyorum. Ben bir aile babası olarak, karşı tarafında bir anne olduğunu unutulmamasının bilincinde olarak, bana yapılanların kimsenin yaşanmamasını temenni ederim" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Saraçoğlu, geçtiğimiz yıl da eski sevgilisi Gökhan Göz ile birlikte yaşadıkları eve giderek evin altını üstüne getirmişti.
'ALLAH'TAN DİLERİM Kİ ÖNCE AKIL SAĞLIĞINA KAVUŞURSUN'
Gökhan Göz, sosyal medya hesabından, evin videosunu paylaşarak "Bu yaptığını kendine yakıştırdıysan, bir de hastalığımda yanımda olmuşsun! Böyle mi atarak evi kırarak yazıklar olsun. Allah'tan dilerim ki önce akıl sağlığına kavuşursun. Şikayetçi olmayacağım" notuyla paylaşmıştı.
'YAĞ ALDIRMA AMELİYATIMDAN SONRA DEĞİŞTİ'
Saraçoğlu da konuyla ilgili olarak; "Yağ aldırma ameliyatımdan sonra değişti, bana hakaret etmeye başladı. Sosyal medya hesabından üzerinden beni kötülüyordu, o anda deli oldum. Bu ilişkiyi yaşadığıma büyük pişmanım" açıklamasını yapmıştı.
Çift ayrıldıktan iki hafta sonra ilişkilerine yeniden bir şans verme kararı almıştı.