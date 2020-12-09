Son Dakika Haberler: Aslı Bekiroğlu ile Can Koçkan ayrıldı mı? Evlenecekleri konuşulan çiftin ayrılık nedeni…

Oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun, DJ sevgilisi Can Koçkan'la ilişkisini bitirdiği iddia edildi. İkilinin flaş hamlesi, akıllara "Ayrıldılar mı?" sorusunu getirdi.



Instagram hesabını aktif kullanan oyuncu Aslı Bekiroğlu, yaklaşık 1,5 yıldır Can Koçkan ile aşk yaşıyordu. Çift, eğlenceli anlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyordu.



FOTOĞRAFLARI SİLDİ

Milliyet'in haberine göre; Bekiroğlu, Koçkan ile çekilen karelerini sosyal medya hesabından sildi. Daha sonra Can Koçkan da 25 yaşındaki oyuncu ile verdiği aşk pozlarını kaldırdı.



AYRILDILAR MI?

İkilinin bu hareketi, akıllara "Ayrıldılar mı?" sorusunu getirdi. Aslı Bekiroğlu ve Can Koçkan, konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklamada bulunmadı.

"AİLELERİMİZ TANIŞTI"

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülenen ikili, muhabirlerin sorularını yanıtlamıştı.

Evlenecekleri konuşulan Aslı Bekiroğlu ve Can Koçkan, "Ailelerimiz tanıştı, çok iyiyiz" açıklamasını yapmıştı.

"HENÜZ EVLİLİK TEKLİFİ ALMADIM"

Evlilik teklifi almadığını vurgulayan Bekiroğlu, "Henüz evlilik teklifi almadım. Ne olacak bakalım?" diyerek sevgilisine gönderme yapmıştı.