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'i geçmişi yaktı! Webo’ya destek olan Gülben Ergen'e “Aslında maymun oynatacaktık bulamadık biz de zenci çocuk oynattık” sözleri hatırlatılınca....

maçında ırkçı saldırıya uğrayan 'ya destek olan şarkıcı 'Siyah olan şey kalpleridir!' paylaşımında bulunmuştu. Gülben Ergen'e yanıt ise geçmişinden geldi. Takipçileri tarafından geçmişte söylediği sözler hatırlatılan Gülben Ergen neye uğradığını şaşırdı. Gülben Ergen'e 1997 yılında Yaramaz şarkısına siyahi bir çocukla çektiği klip sırasında sarf ettiği "Aslında maymun oynatacaktık ama bulamadık, biz de zenci çocuk oynatalım dedik!" sözler hatırlatıldı.

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Giriş Tarihi: 10.12.2020 07:01 Son Güncelleme: 10.12.2020 07:07 ABONE OL
Gülben Ergen'i geçmişi yaktı! Webo’ya destek olan Gülben Ergen'e “Aslında maymun oynatacaktık bulamadık biz de zenci çocuk oynattık” sözleri hatırlatılınca....

UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Pierre Webo'nun uğradığı ırkçı saldırı tüm dünyayı karıştırdı. Gülben Ergen de, 'Siyah olan şey kalpleridir!' diyerek Webo'ya destek çıktı ama sosyal medyada hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Bazı takipçileri Gülben'e, 1997 yılında Yaramaz şarkısına siyahi bir çocukla çektiği klip sırasında sarf ettiği şu sözü hatırlattı: "Aslında maymun oynatacaktık ama bulamadık, biz de zenci çocuk oynatalım dedik!"

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Gülben Ergen'i geçmişi yaktı! Webo’ya destek olan Gülben Ergen'e “Aslında maymun oynatacaktık bulamadık biz de zenci çocuk oynattık” sözleri hatırlatılınca....
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