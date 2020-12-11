Organ nakli bekleyen Hakan Taşıyan hakkında son dakika haberi! Hakan Taşıyan'a kardeşinden böbrek oğlundan karaciğer...

Arabesk müziğin ünlü isimlerinden Hakan Taşıyan geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmış ve son olarak organ nakline ihtiyacı olduğu açıklanmıştı. Organ nakli için ameliyat bekleyen Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu hakkında son dakika bilgisi geldi.
Taşıyan'ın menajeri sevenlerini umutlu haberi verdi. Bir süredir sağlık problemleri nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Hakan Taşıyan için organ nakline karar verildiği duyurulmuştu. Ünlü şarkıcının, böbrek ve karaciğer nakli olması gerektiği açıklandı. Taşıyan'ın aile yakınları ünlü şarkıcı için organ bağışçısı oldu.
"AİLE YAKINLARINDAN ORGANLARI BULUNDU"
Konuyla ilgili soruları yanıtlayan, Hakan Taşıyan'ın menajeri Hakan Yılmaz, "Aile yakınlarından organları bulundu. Ancak dün itibariyle ne yazık ki bunu buradan üzülerek iletiyorum, kim olduğunu bilmediğimiz, ben sanatçı arkadaşıyım diye ortaya çıkan birilerinin olduğunu duyduk. Ne yazık ki yarın ameliyat olacak falan şeklinde açıklamalar yapmışlar. Biz doktorlar bir şey söylemeden bu konuda cevap mercii değiliz. Biz de onlardan haber bekliyoruz ve onlardan gelen cevap üzerine biz de basın mensuplarına gereken açıklamayı yapacağız" şeklinde konuştu.
Sanatçı Hakan Taşıyan'ı hayata bağlayacak böbrek kız kardeşinden, karaciğer ise oğlundan nakledilecek.
Ünlü şarkıcı Taşıyan'ın doktorlarının çok yakından ilgilendiklerini belirten menajer Yılmaz, "Doktorlarımız konunun ne olacağını çok iyi biliyorlar. Her iki transplantasyon nakil süreci aynı anda olmayacak. Ardı ardına olacak belli bir aralıkla. Ardından da bir yoğun bakım süreci olacak. Onunla ilgili biz de haber bekliyoruz. Haber gelir gelmez tüm Hakan taşıyan severleri ile paylaşacağız" diye konuştu.