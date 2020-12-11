Organ nakli bekleyen Hakan Taşıyan hakkında son dakika haberi! Hakan Taşıyan'a kardeşinden böbrek oğlundan karaciğer...

"AİLE YAKINLARINDAN ORGANLARI BULUNDU"

Konuyla ilgili soruları yanıtlayan, Hakan Taşıyan'ın menajeri Hakan Yılmaz, "Aile yakınlarından organları bulundu. Ancak dün itibariyle ne yazık ki bunu buradan üzülerek iletiyorum, kim olduğunu bilmediğimiz, ben sanatçı arkadaşıyım diye ortaya çıkan birilerinin olduğunu duyduk. Ne yazık ki yarın ameliyat olacak falan şeklinde açıklamalar yapmışlar. Biz doktorlar bir şey söylemeden bu konuda cevap mercii değiliz. Biz de onlardan haber bekliyoruz ve onlardan gelen cevap üzerine biz de basın mensuplarına gereken açıklamayı yapacağız" şeklinde konuştu.