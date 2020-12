Serdar Ortaç antilop ile antrikot yapınca sosyal medyanın diline düştü! "Karnın mı acıkmıştı?"

ABARTMA TİME!



■ Ünlü Time dergisi son sayısının kapağında '2020' yazısının üstüne çarpı işareti koydu, 'The worst year ever' (bugüne kadarki en kötü yıl) seçti.

■ Dergi 1923 yılında kurulduğundan beri kapağında çarpı (x) işaretini sadece beş kez kullandı: Nazi lideri Hitler'in ölümünde, 2. Dünya Savaşı'nda Japonya yenilince, Irak lideri Saddam Hüseyin, El Kaide'nin Irak lideri Ebu Musab el Zerkavi ve Usame Bin Ladin öldürüldüğünde...

■ 2020 için tarihteki en kötü yıl demek büyük abartı. Evet, başta Covid-19 salgını olmak üzere birçok felaket ve uğursuzluk yaşandı, ekonomi durdu, insanlar evine kapandı vs. lakin tarihte daha felaket yıllar da yaşandı!

■ Örneğin 1346-1353 yılları arasında 'Kara Ölüm' olarak bilinen veba salgınında Avrupa nüfusunun üçte biri ölürken, dünyada ise 100 milyon insan hayatını kaybetti. II. Dünya Savaşı'nda 60 milyondan fazla insan öldü. Evet, 2020'den bıktık ama Time dergisi de vur denince öldürmüş!