Serdar Ortaç antilop ile antrikot yapınca sosyal medyanın diline düştü! "Karnın mı acıkmıştı?"

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sevgilisi Seçil Gür'ün "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna verdiği yanıt ile sosyal medyanın diline düştü. Serdar Ortaç'ın sevgilisini ne kadar sevdiğini anlatırken verdiği örnek ile öyle bir gaf yaptı ki izleyenleri gülme krizine soktu.
ANTRİKOT YAVRUSU
Serdar Ortaç, sevgilisi Seçil Gür'ün 'Beni ne kadar seviyorsun?' sorusuna şöyle cevap verdi: "Bir aslanın ormanda aylarca aç kalıp bir antrikot yavrusunu görüp kıyamadığı için yememesi kadar."
Serdar Ortaç'ın sevgilisi Seçil Gür'le yaptığı 'antrikot - antilop' muhabbeti sosyal medayda olay oldu | Video
Serdar Ortaç'ın antilop yerine antrikot dediği o anlar Twitter'da binlerce kez paylaşıldı.
Serdar Ortaç'ın sözlerini GÜNAYDIN yazarı Mevlüt Tezel de "İlahi Serdar Ortaç, aşkla antrikot daha önce hiç bir araya gelmemişti ve sen bunu başardın. Karnın mı acıkmıştı, antilobu nasıl antrikot yaptın? Ama sen de haklısın; antrikot, antiloptan daha lezzetlidir." sözleri ile ti'ye aldı.
İşte Mevlüt Tezel'in bugünkü köşesinde yer verdiği diğer yazılar...
ÖDÜLLERİ SADECE SOLCULAR MI ALIR?
Oyuncu Hakan Boyav, 'Barda' filmindeki performansının ödülü hak ettiğini ama SİYAD üyelerinin kendisine ödül vermediğini anlatırken; Türkiye'de ödül alabilmek için solcu olmak, ya popüler ya da yaşam biçimi olarak solculara yakın olmak gerektiğini iddia etti.
Evet, Boyav'ın performansı iyiydi ama 40. SİYAD Ödülleri'nde 'Yardımcı Erkek Oyuncu' dalında İlyas Salman'a ödül verdiler.
Hemen "Ee işte solcuya vermişler ödülü" demeyin! Aynı ödül töreninde Semih Kaplanoğlu'nun 'Yumurta' filmi tam 8 ödül aldı.
GENELLEME YAPMAYIN
Kaplanoğlu popüler sinema yapmıyor. Usta yönetmenin dünya görüşünü 'sağcı', 'solcu' gibi eskimiş dar kalıplara da sokamayız. Boyav'ın yaptığı genellemeden hareket edersek Kaplanoğlu'nun 'solcu' bir düşünce yapısı olduğunu söyleyemeyiz.
"Sadece solculara ödül veriliyor" söylemini boşa çıkaracak başka ödül törenlerinden de örnekler verebilirim. Genelleme yapmak, hata yapma olasılığınızı artırır!
GOOGLE DA KORONA OLDU!
Google, 2020 yılında Türkiye'de en çok aranan içeriklerin listesini yayınladı:
GENEL KATEGORİ
1) EBA
2) Dolar Kaç TL?
3) Koronavirüs
4) Deprem
5) Zoom
6) HES Kodu Alma
7) Kandilli Rasathanesi
8) Sokağa Çıkma Yasağı
9) Sağlık Bakanlığı
10) ABD Seçimleri
■ 'İsimler' kategorisinde ise ilk sırada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yer alıyor.
■ 'Nasıl' kategorisinde de vatandaşlar en çok "HES kodu nasıl alınır?", "Zoom nasıl yüklenir?", "Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir?" konularını aramış.
■ Google aramalarında da Covid-19 salgının etkileri net bir şekilde hissedilmiş. Salgın 2021'e de damgasını vurur, 2022 de azalarak biter!
ABARTMA TİME!
■ Ünlü Time dergisi son sayısının kapağında '2020' yazısının üstüne çarpı işareti koydu, 'The worst year ever' (bugüne kadarki en kötü yıl) seçti.
■ Dergi 1923 yılında kurulduğundan beri kapağında çarpı (x) işaretini sadece beş kez kullandı: Nazi lideri Hitler'in ölümünde, 2. Dünya Savaşı'nda Japonya yenilince, Irak lideri Saddam Hüseyin, El Kaide'nin Irak lideri Ebu Musab el Zerkavi ve Usame Bin Ladin öldürüldüğünde...
■ 2020 için tarihteki en kötü yıl demek büyük abartı. Evet, başta Covid-19 salgını olmak üzere birçok felaket ve uğursuzluk yaşandı, ekonomi durdu, insanlar evine kapandı vs. lakin tarihte daha felaket yıllar da yaşandı!
■ Örneğin 1346-1353 yılları arasında 'Kara Ölüm' olarak bilinen veba salgınında Avrupa nüfusunun üçte biri ölürken, dünyada ise 100 milyon insan hayatını kaybetti. II. Dünya Savaşı'nda 60 milyondan fazla insan öldü. Evet, 2020'den bıktık ama Time dergisi de vur denince öldürmüş!