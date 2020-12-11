Son dakika haberi: Eşini kaybeden Yaşar Alptekin'den şoke eden ihanet itiraf! Yaşar Alptekin "Onu planlayarak aldattım..."

"Kemoterapi zor bir süreçtir. Birkaç ay önce saçları döküldü. Fakat kanser olduğunu bilmiyor, saklıyorduk. Bu hastalıkta en önemli şey moral, biz de moralini yüksek tutsun ve hastalık daha yayılmasın diye saklıyorduk."

"SON ÜÇ GÜN ŞUURUNU KAYBETTİ"

"Önlem amaçlı tedavi aldığını söylüyorduk. Takip edildiğini ve araştırma yapıldığını söylüyorduk. Her türlü örtbas ediyorduk. Çabuk demoralize olan bir yapısı vardı, hassastı ama son üç gün kala şuurunu kaybetti. Acı çekmeye başladı, 42 kiloya düştü. Ardından da onu kaybettik. Kanser olduğunu bilmeden öldü."