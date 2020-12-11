Son Dakika Magazin Haberi: Yılın aşkı bitti! Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı! Hadise sosyal medyadan böyle duyurdu!

AYRILIK İDDİALARI GERÇEK ÇIKTI!

Bugün sosyal medya hesabından ilişkisinin bittiğini açıklayan Hadise, 'Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel... Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor...