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Haberi: bitti! ile ayrıldı! Hadise sosyal medyadan böyle duyurdu!

gündemi ile ’dan gelen haberiyle sarsıldı. Beraberliklerinin ilk gününden beri magazin sayfalarından düşmeyen ünlü çiftten haberi geldi. Şarkıcı Hadise ile oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı haberleri sosyal medyada da gündem oldu. Uzun bir süredir birlikte olan ve evlenecekleri konuşulan Hadise ile Kaan Yıldırım çifti hakkında, şarkıcının koronavirüse yakalanması ile girdiği karantina döneminde evlerini ayırdıkları ve bu ayrılığın aşkı bitirdiği edilmişti. Gündeme son dakika olarak düşen Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı haberleri sonrası çiftin hayranları oldukça üzülmüştü. Kötü haberi bugün Hadise Instagram hesabından duyurdu. İşte Hadise, Kaan Yıldırım son dakika ayrılığının tüm gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 11.12.2020 09:55 Son Güncelleme: 11.12.2020 10:25 ABONE OL
Son Dakika Magazin Haberi: Yılın aşkı bitti! Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı! Hadise sosyal medyadan böyle duyurdu!

Bu yılın sürpriz aşkı Hadise ile Kaan Yıldırım birlikteliğinden ayrılık haberi gelmiş, ardından ünlü çift romantik bir paylaşım yaparak iddiaları yalanlamıştı.

Kötü haberi bugün Hadise Instagram hesabından duyurdu.

Geçtiğimiz haftalarda Covid-19'a yakalanan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın yanından ayrılıp kendi evine geçmiş, burada kendisini karantinaya almıştı.

Çiftin hastalık nedeniyle evleri ayırdıktan sonra ilişkilerine de son verdiği iddia edilmiş, ardından çiftin romantik paylaşımıyla bu iddialar yalanlanmıştı.

AYRILIK İDDİALARI GERÇEK ÇIKTI!

Bugün sosyal medya hesabından ilişkisinin bittiğini açıklayan Hadise, 'Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel... Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor...

Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim.

Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim...' dedi.

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Son Dakika Magazin Haberi: Yılın aşkı bitti! Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı! Hadise sosyal medyadan böyle duyurdu!
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