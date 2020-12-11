Son Dakika... Tuba Ünsal’a büyük şok! Darp ettiği Elisabeth Mass Vall mahkemeye vermişti…

Tuba Ünsal'la ilgi son dakika haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. İddiaya göre İspanyol model Elisabeth Mass Vall, geçtiğimiz aylarda kendisini Tuba Ünsal'la aldatan eski eşi Caner Karaloğlu ile lüks bir restoranda karşılaşmış, onunla konuşmak istemiş, fakat hem Karaloğlu'dan, hem de Tuba Ünsal'dan dayak yemişti.