Son Dakika... Tuba Ünsal’a büyük şok! Darp ettiği Elisabeth Mass Vall mahkemeye vermişti…

Tuba Ünsal'la ilgi son dakika haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. İddiaya göre İspanyol model Elisabeth Mass Vall, geçtiğimiz aylarda kendisini Tuba Ünsal'la aldatan eski eşi Caner Karaloğlu ile lüks bir restoranda karşılaşmış, onunla konuşmak istemiş, fakat hem Karaloğlu'dan, hem de Tuba Ünsal'dan dayak yemişti.
HAPSİ İSTENİYOR
Ünlü model şikayetçi olunca, Karaloğlu hakkında hakaret ve darptan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Savcılık, Ünsal'dan da dayak yiyen Vall'ın müşteki olduğu dosyayı, Uzlaşma Büro'ya yolladı. Ancak İspanyol model Ünsal'ı affetmemiş ve olayla ilgili yaralama suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
ZORLA GETİRELECEK
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraflar katılım sağlamadı. Mahkeme, Tuba Ünsal hakkında zorla getirilme kararı çıkardı. Ünlü model bir sonraki duruşmaya katılımı zorunlu hale geldi.