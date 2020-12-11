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... ’a büyük şok! Darp ettiği mahkemeye vermişti…

İspanyol model Elisabeth Mas Vall, karşılaştıkları mekanda kendisini darp eden arasındaki davada yeni gelişme yaşandı. Duruşmaya katılmayan Tuba Ünsal hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 11.12.2020 13:11 Son Güncelleme: 11.12.2020 13:23 ABONE OL
Son Dakika... Tuba Ünsal’a büyük şok! Darp ettiği Elisabeth Mass Vall mahkemeye vermişti…

Tuba Ünsal'la ilgi son dakika haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. İddiaya göre İspanyol model Elisabeth Mass Vall, geçtiğimiz aylarda kendisini Tuba Ünsal'la aldatan eski eşi Caner Karaloğlu ile lüks bir restoranda karşılaşmış, onunla konuşmak istemiş, fakat hem Karaloğlu'dan, hem de Tuba Ünsal'dan dayak yemişti.

HAPSİ İSTENİYOR

Ünlü model şikayetçi olunca, Karaloğlu hakkında hakaret ve darptan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Savcılık, Ünsal'dan da dayak yiyen Vall'ın müşteki olduğu dosyayı, Uzlaşma Büro'ya yolladı. Ancak İspanyol model Ünsal'ı affetmemiş ve olayla ilgili yaralama suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

ZORLA GETİRELECEK

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraflar katılım sağlamadı. Mahkeme, Tuba Ünsal hakkında zorla getirilme kararı çıkardı. Ünlü model bir sonraki duruşmaya katılımı zorunlu hale geldi.

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Son Dakika... Tuba Ünsal’a büyük şok! Darp ettiği Elisabeth Mass Vall mahkemeye vermişti…
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