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Çukur’un yıldızı ile ayrıldı! Şok ortaya çıktı!

ile ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düştü. Son olarak Çukur dizisinde Efsun karakterini canlandıran Damla Sönmez, Ushan Çakır’dan ayrıldı. hayranlarını çok üzdü. Güzel oyuncu Damla Sönmez, üç yıl önce nişanlandığı sevgilisi Ushan Çakır'la yollarını ayırdı. Sönmez'in, evliliklerinin bir türlü gerçekleşmemesi sebebiyle bıkıp usandığı ve aşkı noktaladığı öğrenildi. Güzel oyuncunun, hesabındaki fotoğraflarını silmesi ve nişan yüzüğünü çıkarması da "Artık geri dönüş" yok olarak yorumlandı.

Giriş Tarihi: 14.12.2020 10:10 Son Güncelleme: 14.12.2020 11:11 ABONE OL
Çukur’un yıldızı Damla Sönmez ile oyuncu sevgilisi Ushan Çakır ayrıldı! Şok ayrılığın nedeni ortaya çıktı!

Ünlüler dünyasında ayrılık rüzgarı esiyor. Damla Sönmez, üç yıldır nişanlı olduğu Ushan Çakır'dan ayrıldı.

Güzel oyuncunun, evlilik için beklemekten bıkıp usandığı ve bu yüzden aşkı bitirme kararı aldığı öğrenildi.

Takvim'in haberine göre; Karantina döneminde magazin dünyasında ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor.

Hadise-Kaan Yıldırım aşkının bitmesinden sonra bir başka ayrılık haberi de evlilik hazırlığı yapan Damla Sönmez ile Ushan Çakır ikilisinden geldi.

Güzel oyuncu Damla Sönmez, üç yıl önce nişanlandığı sevgilisi Ushan Çakır'la yollarını ayırdı. Sönmez'in, evliliklerinin bir türlü gerçekleşmemesi sebebiyle bıkıp usandığı ve aşkı noktaladığı öğrenildi.

Güzel oyuncunun, sosyal medya hesabındaki aşk fotoğraflarını silmesi ve nişan yüzüğünü çıkarması da "Artık geri dönüş" yok olarak yorumlandı.

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Çukur’un yıldızı Damla Sönmez ile oyuncu sevgilisi Ushan Çakır ayrıldı! Şok ayrılığın nedeni ortaya çıktı!
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