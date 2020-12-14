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Haber: ’ye bir darbe de ablası 'den! ’ın ihanetiyle sarsılmış…

ile hakkında gündeme düşen iddiası şok etkisi yarattı. Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı bitti mi? Şarkıcı Hadise ile oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı haberleri sosyal medyada da oldu. Uzun bir süredir birlikte olan ve evlenecekleri konuşulan Hadise ile Kaan Yıldırım çifti hakkında, şarkıcının koronavirüse yakalanması ile girdiği karantina döneminde evlerini ayırdıkları ve bu ayrılığın aşkı bitirdiği iddia edilmişti. Kötü haberi Hadise hesabından duyurdu. İkilinin haberinin ardından gündeme bomba gibi bir iddia düştü. Kaan Yıldırım’ın ihanetine uğradığı iddia edilen Hadise’ye bir darbe de düşman kesildiği ablasından geldi... İşte gündemine son dakika olarak düşen Hadise ile Kaan Yıldırım ayrılığı ve Hadise’nin yaşadığı diğer üzücü olaylar…

Giriş Tarihi: 14.12.2020 15:22 Son Güncelleme: 14.12.2020 15:37 ABONE OL
Son Dakika Haber: Hadise’ye bir darbe de ablası Hülya Açıkgöz'den! Kaan Yıldırım’ın ihanetiyle sarsılmış…

Kaan Yıldırım'ın ihanetine uğradığı iddia edilen Hadise'ye bir darbe de düşman kesildiği ablasından geldi...

Ayrılık haberinin hemen ardından kendisini boynuzlu bir şeytana benzeten Hülya Açıkgöz için 'Şeytana uyup kardeşiyle dalga geçiyor' yorumları yapıldı.

Takvim'in haberine göre ;Evlilik hazırlıkları yaptığı oyuncu aşkı Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hadise'ye bir darbe de ablasından geldi!

Maddi nedenlerle kardeşiyle düşman kesilen Hülya Açıkgöz, sürekli Instagram hesabından güzel popçuya göndermeler yapıyordu.

Abla Açıkgöz, önceki gün çıkan ayrılık haberlerinin ardından yine sahnedeydi.

Hülya Açıkgöz, Instagram filtresiyle kendisini boynuzlu bir şeytana benzetti. Abla Açıkgöz'ün paylaşımı Hadise fanlarını çıldırttı.

Hülya Açıkgöz'ün 'boynuz paylaşımıyla' Kaan Yıldırım'ın ihanetine uğradığı iddia edilen Hadise'ye gönderme yaptığı konuşuluyor.

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Son Dakika Haber: Hadise’ye bir darbe de ablası Hülya Açıkgöz'den! Kaan Yıldırım’ın ihanetiyle sarsılmış…
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