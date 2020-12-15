'Bay Ego' Çağdaş Atan! İşte Çağdaş Atan ile ilgili o gerçek...

Şimdi 'soru' demişken bu konu özellikle pandemi süresinde oldukça hassas bir konu haline geldi... Kimi isim soru sorulmadığından dem vuruyor, magazindeki bazı ünlüler de "Bu soruları ayaküstü cevaplamıyorum. Bir gün oturur konuşuruz" genellemesi ile magazin muhabirlerine demeç veriyor.

Hayır, anlamadığım şu; dışarıda saatlerce görüntü ve haber almak için çabalayan muhabir arkadaşlar size ne yapacak? Ayaküstü cevaplamıyorsunuz diye bir sandalye çekip sizi oturtmaları mı gerekiyor? 'Sonra konuşuruz' derken muhabir arkadaşlarımızı evinize, ofisinize çağırıp 'Şimdi sorunu sor' mu diyeceksiniz? Böyle savsatalar ile komik duruma düşmektense hiç cevaplamayıp devam etmeniz daha şık bir hareket olur.