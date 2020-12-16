Dünyada 700 kişide var biri de Hacı Sabancı! İşte Hacı Sabancı'nın 3 milyon 145 bin TL ödediği saati...

Bu saatten biri de Kanyon'daki ünlü saatçinin eline geçmiş ve hemen en hatırı sayılır müşterisi olan Hacı Sabancı'ya haber vermiş. Hacı Bey de bu fırsatı kaçırmamış ve 400 bin dolar ödeyerek satın almış. Bu saatten isteyip bulamayan birçok iş insanı tanıyorum, onlar Hacı Sabancı'yı çok kıskanacak.



