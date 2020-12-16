Dünyada 700 kişide var biri de Hacı Sabancı! İşte Hacı Sabancı'nın 3 milyon 145 bin TL ödediği saati...

DENSA Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan genç iş insanı Hacı Sabancı'nın kendisine çok özel bir hediye aldığını öğrendim! Kolunda her zaman dünyanın en ünlü markalarının saatleri olan Hacı Bey, en son öyle bir saat almış ki, saat koleksiyonerlerini bile orta yerinden çatlatacağı kesin.
Hacı Bey'in kolunu artık Patek Philippe Nautilus Platinum 40th Anniversay süslüyor. Bu markanın saatleri erkekler için zaten başlı başına bir arzu nesnesi ancak Hacı Bey'in aldığı bu model o kadar özel ki, sadece 700 adet üretildi.
Patek Philippe bu saati, 2016 yılında Nautilus modelinin 40. yılını kutlamak için üretti ve markanın tutkunları tarafından hemen kapışıldı. O zaman 113 bin 400 dolara satışa çıkan o 700 saat, şu anda 400 bin ile 600 bin dolar arasında değişen fiyatlarla el değiştiriyor.
Bu saatten biri de Kanyon'daki ünlü saatçinin eline geçmiş ve hemen en hatırı sayılır müşterisi olan Hacı Sabancı'ya haber vermiş. Hacı Bey de bu fırsatı kaçırmamış ve 400 bin dolar ödeyerek satın almış. Bu saatten isteyip bulamayan birçok iş insanı tanıyorum, onlar Hacı Sabancı'yı çok kıskanacak.
Hacı Sabancı, Kanyon'daki bu saatçiden, yazın da evlilik hazırlığında olduğu Nazlı Kayı için 265 bin liraya Audemars Piguet marka bir saat satın almıştı.