Mahkemeden İsmail Küçükkaya’nın korunma talebine ret

Öğretmen Eda Demirci'nin, Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya'ya kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla açtığı boşanma davasını ilk kez SABAH duyurmuştu. Demirci, Küçükkaya'ya 1 milyon 200 bin liralık tazminat davası açmış, taraflar daha sonra anlaşmalı boşanmıştı. Ancak boşanma sonrası eski karıkoca birbirleri aleyhinde yaptıkları açıklamalar nedeniyle mahkemeden korunma talebinde bulunmuş, mahkeme de tarafların korunmasına karar vermişti.İddiaya göre Küçükkaya; Demirci'nin 30 Ekim'de Instagram'da yaptığı paylaşım sonrası onur, şeref ve saygınlığının zedelendiğini iddia ederek 3 aylık yeni bir korunma kararı verilmesini istedi.Ancak mahkeme Küçükkaya'nın bu talebini "O yazı yasada tanımlanan şiddet tanımına uymamakta, eleştiri ve hak arama mahiyetindedir" diyerek reddetti. Küçükkaya bu karara şu sözlerle itiraz etti: "Bir kullanıcı, 'Eski eşin olacak adam adinin tekiymiş', başka biri de, 'İsmail denen şahıstan tiksiniyorum' gibi hakaret içerikli yorumlar yapmıştır. Demirci sessiz kalmıştır. Verilen ret kararı yasaya aykırıdır."Mahkeme, Küçükkaya'nın itirazını da reddetti.İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci, yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "...beni ve yakınlarımı gerçekleri anlatırsam tazminat davalarına boğmakla tehdit eden İsmail Küçükkaya hakkında aldırdığım korunma kararı devam etmektedir. Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı için yapmış olduğum röportaj sebebiyle 100 bin liralık tazminat davası açmıştır. Mücadelemin çok zor olacağını biliyordum. Benim hak arayışım artık örnek teşkil etmektedir."